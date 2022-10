Pippo Inzaghi sarà papà per la seconda volta, è in arrivo una femminuccia La compagna di Pippo Inzaghi Angela Robusti è incinta per la seconda volta: a gennaio 2023 saranno genitori di una femminuccia per la quale hanno già scelto il nome di Emilia. L’annuncio arriva nel giorno del primo compleanno del piccolo Edoardo.

A cura di Giulia Turco

Pippo Inzaghi sarà presto papà per la seconda volta. La compagna Angela Robusti è incinta da circa cinque mesi di una femminuccia, che nascerà a gennaio del 2023. L’emozione è alle stelle nella loro piccola famiglia, della quale fa già parte anche il piccolo Edoardo Inzaghi, che ha appena compiuto 1 anno.

Il gender reveal nel giorno di compleanno di Edoardo

L’annuncio della seconda bimba che sta per nascere arriva proprio nel giorno del primo compleanno di Edoardo, il primogenito della coppia. Il piccolo è stato festeggiato in famiglia con un party a tema organizzato a Reggio Calabria, durante il quale la Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno trovato lo spazio per un tenero gender reveal. Con fumate color rosa zuccherino, la coppia ha annunciato l’arrivo imminente della prima femminuccia, rivelando quale nome è stato scelto: “Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia”, scrivono sui social. “Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi”.

Chi è Angela Robusti compagna di Pippo Inzaghi e mamma dei due figli

Angela Robusti, futura mamma dei due piccoli di casa Inzaghi, ha 32 anni e attualmente lavora come wedding planner e organizzatrice di eventi. Non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo, visto che nel 2012 ha partecipato a Miss Italia arrivato alle finalissime ed è stata un volto di Uomini e Donne, nell’edizione in cui corteggiava Luca Onestino. Ha reso Pippi Inzaghi padre per la prima volta a 48 anni lo scorso ottobre, esattamente un anno prima rispetto all’annuncio della seconda gravidanza. Quel giorno l’ex allenatore del Brescia rimase accanto alla compagna lasciando che fosse il suo vice Maurizio D’Angelo a sostituirlo durante la partita Brescia-Cremonese. Oggi Inzaghi allena la Reggina, motivo per il quale la sua famiglia si è trasferita a Reggio Calabria.