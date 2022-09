Peter Facinelli di Twilight padre per la quarta volta, è nato il bebè con Lily Anne Harrison Peter Facinelli, attore che interpreta il personaggio di Carlise Cullen in Twilight, è diventato padre per la terza volta. Con una tenera foto su Instagram, ha annunciato la nascita del primo bebè avuto con la compagna Lily Anne Harrison, senza rivelarne però il sesso e il nome. Era già padre di tra figli avuti precedente relazione con Jennie Garth.

A cura di Elisabetta Murina

Peter Facinelli è diventato papà per la quarta volta. L'attore, noto al pubblico per il suo ruolo di Carlise Cullen nella saga di Twilight, ha accolto in famiglia il primo bebè avuto con la compagna Lily Anne Harrison. Era già padre di tre figli, Luca, Lola e Fiona, avuti dalla precedente relazione con Jennie Garth. L'annuncio con una tenera foto pubblicata su Instagram in bianco e nero, che però lascia ancora avvolto nel mistero il sesso e il nome del piccolo.

L'annuncio della nascita

L'attore italo americano ha annunciato la nascita del quarto figlio con un tenero scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram. La sua mano stringe quella piccolina del bebè, avuto con la compagna Lily Anne Harrison. "Happy Labor Day", ha scritto come didascalia perché il bebè è nato il 5 settembre, giorno in cui negli Usa si celebra la Festa dei Lavoratori. Non si conoscono per il momento il nome e il sesso, che i genitori non hanno voluto svelare. Mentre per l'attrice e sceneggiatrice si tratta della prima volta come mamma, diversa è la situazione diFacinelli: è giù padre di Luca, Lola e Fiona, che hanno rispettivamente 25,19 e 15 anni) nati dall'amore con Jennie Garth.

L'amore tra Peter Facinelli e Lily Anne Harrison

Peter Facinelli e Lily Anne Harrison sono diventati una coppia nel 2016 e tre anni dopo, nel 2019, hanno deciso di fare il grande passo e diventare ufficialmente marito e moglie. A fare la proposta di matrimonio è stato proprio l'attore, durante una romantica vacanza a Mazatlan, in Messico. Come riporta il sito americano People, dopo una cena in spiaggia si è inginocchiato e ha chiesto la mano della fidanzata. A raggiungerli anche i figli che l'attore ha avuto dalla precedente relazione con Jennie Garth, Luca, Lola e Fiona, che oggi hanno rispettivamente 25, 19 e 15 anni.