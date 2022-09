Mark Zuckerberg padre per la terza volta, la moglie Priscilla Chan è incinta di una bambina Attraverso Facebook, Mark Zuckerberg ha condiviso la notizia che diventerà padre per la terza volta. La moglie Priscilla Chan aspetta una bambina.

A cura di Stefania Rocco

“Siamo felici di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno”, Mark Zuckerberg annuncia così la terza gravidanza della moglie Priscilla Chan. La coppia aspetta interzo figlio, una bambina. Sono già genitori di due bambine: Maxima, nata nel 2015, e August, nata nel 2017. Nel 2023, una terza bambina andrà a fare compagnia alle due sorelle maggiori. Il post in cui Zuckerberg ha annunciato la terza gravidanza della moglie è già diventato virale e collezionato migliaia di like e commenti.

Nel 2003 il primo incontro tra Mark Zuckerberg e Priscilla Chan

Priscilla Chan, moglie del fondatore di Meta, è una ex pediatra e filantropa. Si sono conosciuti all'epoca in cui entrambi frequentavano l'università ad Harvard. Era il 2003. Una curiosità svelata dai protagonisti: il primo incontro è avvenuto mentre entrambi erano in fila per entrare in bagno. Insieme da quasi 20 anni, si sono sposati nel 2012. L'arrivo di entrambe le loro figlie è stato ufficializzato a mezzo social network, com'è naturale che sia per l'uomo che ha rivoluzionato il mondo digitale con la creazione di Facebook, il primo social network in grado di connettere tra loro persone da ogni angolo della terra.

Chi è Priscilla Chan

Nata nel Massachusetts il 24 febbraio 1985, Priscilla Chan è figlia di immigrati cinesi di religione buddista che scapparono dal Vietnam. Nonostante fosse piccolissima, fu la prima della sua famiglia a imparare l'inglese, qualità che le consentì di diventare l'interprete di riferimento dei suoi nonni che hanno continuato a parlare principalmente il cantonese. È a capo della Chan Zuckerberg Initiative, una società nella quale, insieme al marito, si è impegnata a versare gran parte dei profitti generati dalla piattaforma Facebook che saranno utilizzati per finanziare l'attività di ricerca scientifica.