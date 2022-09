“Mia madre è incinta del mio fidanzato”, la tiktoker denuncia tutto sui social La madre è rimasta incinta, ma il padre del bambino è il suo fidanzato: l’assurda storia della tiktoker Vanessa Jules.

La tiktoker Vanessa Jules, quasi un milione di like solo su TikTok, ha accusato la madre in un video che è diventato in pochi minuti virale. Il motivo è molto semplice: la madre è rimasta incinta, ma il padre del bambino è il fidanzato di Vanessa. Tutto vero. Lei non piange, ma nel video – da quattro milioni di visualizzazioni – spiega: "Mi ha detto che era di John (il fidanzato di Vanessa, ndr). Io credevo di essere ubriaca, le ho detto ‘cosa'?

Il tradimento assurdo

Vanessa Jules ha raccontato che tutto è iniziato durante un viaggio in Messico, dove lei ha appreso del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade in tema di aborto. Stava quindi chiamando tutte le amiche per commentare la notizia e da lì non ha minimamente pensato alla possibilità che sua madre potesse essere incinta:

Quando sono arrivata da mia madre, lei era sconvolta, piangeva. Dopo pochi minuti mi ha confessato: "Vanessa, sono incinta". E io mi sono congratulata con lei.

Ma Vanessa non sapeva tutta la verità

"Hai prenotato la prima ecografia?", le chiede Vanessa anche ingenuamente. La madre a quel punto interrompe la gioia della figlia: "Il figlio è di John (il fidanzato di Vanessa, ndr)". La reazione di Vanessa: "Le ho chiesto di ripetere perché, ero un po’ brilla ed ero in Messico, ero tipo “cosa?”. Poi mi dice che è di John". Da quel momento, Vanessa trasale e la prima cosa che fa è contattare proprio John:

Gli ho chiesto se capiva la gravità della cosa, di quello che mi aveva fatto. Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione'.

Vanessa e la madre, adesso, non hanno più alcun rapporto. Sono storie da TikTok, vere o finte chissà, che però fanno molta presa soprattutto tra i giovanissimi.