Sarah Nile incinta per la seconda volta: “L’ho fatto per mio figlio, un fratello è per la vita” Sarah Nile è in dolce attesa per la seconda volta. La gieffina è ricorsa nuovamente alla procreazione assistita per diventare mamma: “L’ho fatto per mio figlio, perché un fratello te lo trovi per la vita”.

A cura di Ilaria Costabile

Sarah Nile ha annunciato su Instagram di essere nuovamente incinta. L'ex gieffina si è sottoposta, come era accaduto anche per il primo bambino, alla procreazione assistita e dopo mesi di cure è riuscita a raggiungere questo nuovo traguardo.

L'esperienza di Sarah Nile

Una foto in cui si vedono scatole di medicinali, è questo il primo di una serie di tre scatti attraverso i quali Sarah Nile vuole raccontare la sua esperienza a tutti coloro che la seguono, con l'intento di infondere coraggio a chi come lei è ricorsa a un ciclo di cure per poter diventare mamma. La ex gieffina non tralascia nulla, anzi, entra nel dettaglio:

Dal 2018 é stata e continua ad essere la mia “beauty routine”io la chiamo così per riderci su. Quello che vedete é uno dei protocolli più articolati della stimolazione ormonale. Facevo da sola ogni giorni 4 siringhe di ormoni, più gel estradiolo e svariate compresse di estrogeni e nn. Il percorso della PMA e’ una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli. Si può raggiungere la meta (cioè partorire tuo figlio)o purtroppo tentare per dieci anni e più e nn farcela per lo sfinimento fisico, mentale, emotivo e economico. Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale e emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo tre anni ce l'ho fatta!!!

L'annuncio della gravidanza

Dopo l'arrivo del primo figlio, Noah, il desiderio di diventare nuovamente madre, ma soprattutto di dare al suo bambino l'opportunità di avere un fratello o una sorella con cui condividere la propria crescita, è stato il motivo per cui Sarah Nile a pochi mesi dal parto cesareo ha deciso di riprendere la cura. Anche stavolta, per fortuna, la procedura è andata a buon fine: