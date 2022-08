Michael Bublé è diventato papà per la quarta volta, è nata la piccola Cielo Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato sono diventi genitori per la quarta volta. Con un tenero scatto pubblicato su Instagram, la coppia ha annunciato la nascita della piccola Cielo, arrivata dopo i tre figli Noah, Elias e Vida.

A cura di Elisabetta Murina

Michael Bublè è diventato papà per la quarta volta. Con una tenera foto su Instagram, il cantante e la moglie Luisana Lopilato, modella e attrice argentina, hanno annunciato che è nata la piccola Cielo. Si tratta della quarta arrivata in famiglia, dopo i tre figli Noah, Elias e Vida, rispettivamente di otto, sei e tre anni. La notizia della gravidanza era stata data per la prima volta nel videoclip del brano I'll Never Not Love You, visto in anteprima da TMZ lo scorso febbraio.

L'annuncio della nascita

"Dall'amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite", con queste dolci parole i neo genitori hanno annunciato sui social la nascita della quarta figlia, dopo Noah, Elias e Vida. E hanno poi aggiunto: "Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà". Ad accompagnare il tutto un tenero scatto del piedino della piccola stretto tra le mani di Michale Bublé e di Luisana Lopilato.

L'amore tra Michael Bublè e Luisana Lopilato

Michael Bublè e Luisana Lopilato si sono incontrati per la prima volta sul set del video di Haven't Met You Yet, uno dei successi del cantante risalente al 2009. Dopo l'incontro davanti alle telecamere segnato dalla musica, si sono fidanzati ufficialmente e due anni dopo, nel 2011, sono convolati a nozze. Con il tempo la loro famiglia si è allargata e sono diventati genitori per tre volte, rispettivamente di Noah (che oggi ha otto anni), Elias (6 anni) e la più piccola in casa Bublè-Lopilato, Vida, che di anni ne ha 3. La notizia della gravidanza della quarta figlia invece è arrivata per la prima volta lo scorso febbraio, quando in una clip del singolo di Michael Buble, I'll Never Not Love You, si è vista per la prima volta la moglie del cantante con il pancione. Si tratta di un richiamo al loro primo incontro.