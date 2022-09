Jennifer Lawrence rivela per la prima volta il nome e il sesso del bebè avuto con Cooke Maroney Intervistata da Vogue Us, Jennifer Lawrence ha raccontato qualche dettaglio in più sulla gravidanza e sul bebè nato dalla relazione con Cooke Maroney. L’attrice, a distanza di più di sei mesi, ha svelato pubblicamente il sesso e il nome del figlio: è un maschietto e si chiama Cy.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 24 febbraio, Jennifer Lawrence è diventata mamma per la prima volta. A dare la notizia non è stata la diretta interessata, ma il sito americano TMZ, senza rivelarne il sesso e il nome. Ora l'attrice, intervista da Vogue US, ha raccontato alcuni dettagli della gravidanza e parlato apertamente del bambino avuto con Cooke Maroney: è un maschietto e si chiama Cy.

Jennifer Lawrence e la nascita di Cooke Maroney

Contrariamente a una tendenza sempre più comune, l'attrice non ha annunciato pubblicamente sui social la nascita del suo primo figlio. Nessuna foto o dedica, ma una notizia che è stata resa nota grazie al sito americano TMZ. Ora, a più di 6 mesi di distanza, Jennifer Lawrence ha raccontato qualche informazione in più sul nuovo arrivato in famiglia. Si chiama Cy ed è un maschietto. Il nome ha un significato bene preciso: è un omaggio al pittore americano Cy Twombly, uno degli artisti preferiti di Maroney, gallerista di professione. La nascita del bebè è stata per lei come voltare pagina: "Mi sentivo come se tutta la mia vita fosse ricominciata. Era il giorno uno della mia vita. Ero così innamorata. Adesso amo tutti i bambini".

La star, nel corso dell'intervista, ha poi parlato dell'esperienza della maternità, arrivata dopo aver vissuto due aborti spontanei, e di come sia stato strano confrontarsi con le altre donne: "È così spaventoso parlare di maternità. Solo perché è diversa per tutte. Se dico "È stato fantastico fin dall'inizio", alcune persone penseranno: "Per me all'inizio non è stato fantastico" e si sentiranno male (…) Fortunatamente ho molte amiche che sono state oneste. Erano tipo: “Fa paura".

"Ho avuto due aborti spontanei prima di diventare mamma"

Sempre nel corso della stessa intervista, la star ha raccontato di essere rimasta incinta per la prima volta quando aveva all'incirca 20 anni. All'epoca aveva deciso di non tenere il bambino e di voler quindi abortire. Ma prima che potesse portare a termine la sua decisione, ha avuto un aborto spontaneo. Ha poi vissuto il dramma della perdita del bambino anche una seconda volta, più di recente, mentre stava girando il film Don't Look Up, uscito nel 2021. Anche in quel caso si è trattato di un aborto spontaneo, vissuto mentre si trovava da sola a Montreal, in Canada.