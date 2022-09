Jennifer Lawrence: “Ho avuto due aborti spontanei prima di diventare mamma” Jennifer Lawrence, intervistata da Vogue US, ha raccontato di aver avuto due aborti prima di diventare mamma lo scorso febbraio. Il primo quando era poco più che ventenne, il secondo mentre stava girando il film Don’t Look Up.

A cura di Elisabetta Murina

In una lunga intervista concessa a Vogue Us, Jennifer Lawrence ha raccontato per la prima volta una pagina dolorosa della sua vita. L'attrice premio Oscar, diventata mamma per la prima volta lo scorso febbraio, ha confessato di aver avuto due aborti spontanei, uno quando era poco più che ventenne e l'altro mentre stava girando il film Don't Look Up, di cui è protagonista.

"Ho avuto un aborto spontaneo da sola a Montreal"

La star ha raccontato di essere rimasta incinta per la prima volta quando aveva all'incirca 20 anni. All'epoca aveva deciso di non tenere il bambino e di voler quindi abortire. Ma prima che potesse portare a termine la sua decisione, ha avuto un aborto spontaneo. Ha poi vissuto il dramma della perdita del bambino anche una seconda volta, più di recente, mentre stava girando il film Don't Look Up, uscito nel 2021. Anche in quel caso si è trattato di un aborto spontaneo, vissuto mentre si trovava da sola a Montreal, in Canada.

La gravidanza e la nascita del primo figlio

Nonostante un passato difficile, l'attrice è riuscita a diventare mamma per la prima volta lo scorso 24 febbraio, quando è nato il primo figlio avuto con il compagno Cooke Maroney. Inizialmente la coppia ha scelto di tenere segreto il nome del bebè, probabilmente per proteggerlo dai gossip. Una linea che i genitori sembrano voler mantenere ancora adesso. I due si sono conosciuti grazie a un'amica dell'attrice, nel 2018, e solo un anno dopo si sono sposati con una cerimonia a Rhode Island.

La notizia della gravidanza è arrivata nel settembre del 2021 e anche in quell'occasione non era stata direttamente la star ad annunciarla, ma delle foto "rubate" che la ritraevano con il pancione. Nel corso dell'intervista, Jennifer Lawrence ha espresso la sua opinione anche a proposito della recente sentenza Roe vs. Wade, che ha annullato il diritto all'aborto negli Usa: "Ricordo di averci pensato un milione di volte mentre ero incinta".