The 50, Matteo Diamante: “Ho vinto per Paolo Noise, Helena brava nelle alleanze. Mi vogliono in un altro reality”

Grazie a giuste amicizie, strategia e spontaneità, Matteo Diamante ha vinto la prima edizione di The 50. “Ho vinto per Paolo Noise, gliel’avevo promesso. Helena è stata brava a fare alleanze, Paola Caruso la più manipolatrice”, ha raccontato a Fanpage.it. I reality per lui sono tutt’altro che finiti: “Voglio diventare un recordman. Rifarei l’Isola, mi hanno contattato per un programma”.

Matteo Diamante ha vinto la prima edizione di The 50. Tra 50 concorrenti, è stato lui a conquistare il montepremi finale di 42.100 euro, che verrà donato a un suo follower. La giusta strategia, in equilibrio tra amicizia, simpatia e determinazione, è stata la sua carta vincente, come ha raccontato a Fanpage.it: "Molto dipende da chi scegli come amico. Io ero lì solo per i soldi, la maggior parte invece se ne fregava". Dopo la vittoria, l'intenzione non è di certo allontanarsi dalla televisione, anzi, tutto il contrario: "Voglio diventare un recordman dei reality". Nel suo passato programmi come Italia Shore e l'Isola dei Famosi, che non gli dispiacerebbe rifare: "Sei anni fa mi ha lasciato l'amaro in bocca. Mi hanno contattato per un altro programma".

A The 50 sei stato un perfetto stratega: hai analizzato le situazioni, capito quali mosse fare, quando e con chi. È stato questo a portarti alla vittoria?

In parte sì, ma credo che molto dipenda anche da chi scegli come amico. A me ha aiutato il fatto di conoscere già praticamente tutti i concorrenti e quindi, quando si trattava di dover eliminare qualcuno, non venivo mai scelto per primo. La mia unica strategia era vivere sereno ed essere simpatico, poi sicuramente una mossa vincente è stata quella di far aprire gli occhi ai giovani spiegando la competizione con il ‘mondo della tv'.

Sei arrivato in finale con Helena Prestes, che hai definito una giocatrice forte e agguerrita. In cosa pensi sia stata più brava di te?

Se avessi dovuto scegliere con chi arrivare in finale, avrei scelto lei. Sicuramente è stata brava a farsi le alleanze giuste, a vincere il jolly e a eliminare le persone alle quali non stava molto simpatico. Ci tenevo tanto a vincere e a farlo per Paolo Noise, come gli avevo promesso. Mi dispiace che sia stato eliminato a metà gioco perché vittima dell'operazione "smantella anziani".

Il terzo posto di Edoardo Tavassi è meritato?

Se lo merita, assolutamente. Sarebbe stato un bel colpo di scena se contro due sportivi avesse vinto lui, quello goffo che magari non riusciva a passare le prove (ride, ndr).

Da spettatrice, l’impressione è che tu sia stato il giocatore più interessato a conquistare davvero il montepremi da destinare a un follower.

Io ero lì per quello. Mi dava fastidio che la maggior parte delle persone se ne fregasse e che, se il montepremi scendeva, la reazione fosse quella di ridere. Sarà che sono di Genova, ma ho rispetto dei soldi a prescindere dalla cifra, soprattutto quando non sono miei.

Pensi che molti fossero lì solo per visibilità?

Sì, la maggior parte sì, ma credo che sia anche giusto così. Quando abbiamo accettato non ci avevano detto come sarebbe stato il reality.

Sai già chi è il follower che ha vinto il montepremi di 42.100 euro?

Non ancora, verrà sorteggiato tra le persone che mi hanno votato. Non vedo l'ora di chiamarlo, magari anche di conoscerlo e andarci a cena insieme, che chiaramente offrirà lui (ride, ndr).

C'è un concorrente da cui ti sei sentito tradito?

Max Felicitas e Alex Caniggia. Soprattutto quest'ultimo, perché prima stava sempre zitto e diceva di non aver amici, poi ha iniziato a dire "voglio eliminare tutti". Eravamo in stanza insieme, abbiamo condiviso tanto, poi ho scoperto che voleva eliminarmi. Alla fine, in semifinale e durante la finale, sono stato io a eliminare loro.

E uno invece che ha manipolato gli altri?

Paola Caruso è stata la più calcolatrice e pungente, voleva influenzare le persone. Per esempio, ha insistito per eliminare Francesco Chiofalo anche se non aveva fatto niente, solo perché a lei non stava bene.

Hai avuto modo di sentire Il Defe dopo la lite nel programma?

Non so chi sia, non ho avuto il piacere sinceramente.

Pensi che la sua sia stata una reazione immatura?

Sì, penso che sia stato immaturo, anche perché inizialmente volevo solo aiutarlo facendogli capire di dover avere rispetto delle persone e dei soldi. E per quanti dolori potesse avere, ho visto persone di 50-60 anni correre in piscina per partecipare al gioco, mentre lui che ne ha 23 rimanere fermo e fregarsene. Alla fine si è autoeliminato e credo che abbia patito la presenza delle telecamere. Non è riuscito ad avere un confronto faccia a faccia rimanendo educato, anzi, mi ha mancato di rispetto e ha detto parole volgari e pesanti che non sono state fatte vedere e che non posso ripetere.

C’è qualche dinamica successa al castello che non è stata mostrata al pubblico?

Purtroppo sì, nel montaggio non si sono visti sketch e gag, magari mie con Edoardo Tavassi e Paolo Noise oppure di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. I cameraman piangevano dal ridere. Noi non sapevamo che non sarebbero state mandate in onda, purtroppo il format ha dato precedenza alle dinamiche di gioco. Poi, per quanto mi riguarda, io ci sono in tutte le puntate e spesso sono stato anche "usato" come voce fuori campo per commentare le prove.

Mondo dei social e mondo della tv: hai percepito questo distacco generazionale?

Chi fa parte del mondo della tv è abituato a dinamiche più "infami", mentre sui social ognuno si crea la sua nicchia in base ai fan e ai contenuti che propone. Ho notato in loro un comportamento un po' più snob, un pelo sullo stomaco diverso, anche nella capacità di sapere come muoversi. Chi fa contenuti sui social invece questo aspetto non ce l'ha perché sa che domani potrebbe esplodere oppure potrebbe esserci qualcuno di nuovo.

Avete scoperto chi si nasconde dietro la maschera del Leone?

Non l'abbiamo mai visto, non conosciamo la sua identità. Io pensavo che ci fosse Fedez o Costantino della Gherardesca (ride, ndr).

Alcuni concorrenti sono stati contattati per l’Isola dei Famosi. Tu la rifaresti?

Sì, la rifarei, anche perché mi è rimasto l'amaro in bocca. Sono entrato 15 giorni dopo gli altri concorrenti e sono stato eliminato con la classica motivazione "scelgo lui perché è qui da meno tempo". Per il momento non mi hanno ricontattato, anche se posso dire che sarò in studio per supportare un amico quando ce ne sarà bisogno.

Ti hanno proposto altri programmi?

Mi hanno chiamato per un altro reality, devo andare a sentire di cosa si tratta. Per il momento però non posso dire niente.

Visto che ormai sei un veterano dei reality, pensi che sia cambiato il modo in cui ti mostri al pubblico?

Voglio diventare un recordman dei reality (ride, ndr). Sono cambiato perché vivo queste esperienze in modo molto più spontaneo, come se fossi sempre di fronte a persone che conosco. Inizialmente mi facevo più problemi su cosa dire e su cosa le persone avrebbero pensato di me, invece adesso ho capito che devo piacere così come sono, me stesso.

Un'esperienza televisiva che non hai ancora fatto ma che ti piacerebbe?

Pechino Express in coppia con un amico di infanzia o con la mia fidanzata.