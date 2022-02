Jennifer Lawrence è diventata mamma, è nato il primo bebè con Cooke Maroney L’attrice Jennifer Lawrence è diventata mamma per la prima volta. Ma il nome e il sesso del bebè avuto con il marito Cooke Maroney sono ancora sconosciuti. La notizia è stata diffusa dal sito americano TMZ.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lawrence ha dato alla luce il suo primo figlio. O figlia. Non si sa se l'attrice sia diventata mamma di un maschietto o di una femminuccia. A diffondere la notizia è stato il sito americano TMZ, mentre la diretta interessata non ha ancora pubblicato nulla di ufficiale. Ad oggi, infatti, sono sconosciuti il sesso del bebè e il nome. Quel che è certo, invece, è che il padre del piccolo (o della piccola) sia Cooke Maroney, marito dell'attrice.

Sconosciuti il nome e il sesso del primogenito

Jennifer Lawrence, come fa sapere TMZ, avrebbe partorito nella contea di Los Angeles. Ma il giorno esatto, così come il nome e il sesso del bebè, sono ancora un mistero. Probabilmente la scelta di mantenere momentaneamente segrete queste informazioni è dettata dalla voglia di vivere in intimità la gioia del momento. Un pò come è successo per la gravidanza, di cui l'attrice ha scelto di non condividere praticamente nulla. L'ultima volta che è stata vista con il pancione risale più o meno al periodo di Natale, come riporta il sito americano, quando era stata paparazzata per le strade di New York in compagnia del marito, con un pancione che faceva decisamente pensare che il parto fosse imminente. E sempre a dicembre 2021 era stata fotografata alla premiere del film Don't Look Up.

La storia d'amore tra Jennnifer Lawrence e Cooke Maroney

La relazione tra Jennifer Lawrence e Cooke Maroney, proprietario della galleria d'arte Cooke Maroney, è iniziata nel giugno del 2018, quando si sono conosciuti grazie a un'amica dell'attrice, come riportato da Page Six. Il loro amore è cresciuto rapidamente e circa un anno dopo, nell'ottobre del 2019, si sono sposati con una cerimonia a Rhode Island. La notizia della gravidanza è arrivata nel settembre del 2021 e anche in quell'occasione non era stato lei ad annunciarlo ma delle foto che la ritraevano con il pancione.