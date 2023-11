Paris Hilton e Carter Reum genitori per la seconda volta: l’annuncio della nascita di London Paris Hilton è diventata mamma per la seconda volta. Su Instagram con una foto di un vestitino rosa con la scritta “London”, ha annunciato l’arrivo della seconda figlia con Carter Reum: “Sono così grata”.

A cura di Gaia Martino

Paris Hilton con un post su Instagram ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta. "Sono grata per la mia bambina" ha scritto su Instagram accompagnando lo scatto, pubblicato nel giorno del Ringraziamento, che vede protagonista una tutina rosa con il nome della nuova arrivata, London. Per l'ereditiera, 42 anni, e il marito Carter Reum si tratta della seconda figlia, nata 10 mesi dopo Phoenix Barron, venuto al mondo tramite maternità surrogata. Una scelta che Paris Hilton avrebbe fatto anche nel caso di London.

L'annuncio della nascita di London

Paris Hilton e Carter Reum sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo il post condiviso su Instagram, l'ereditiera ha aggiornato il suo profilo Tik Tok con video che la ritraggono in compagnia del suo primogenito, Phoenix Barron, al quale chiede: "Sei diventato un fratello maggiore oggi? Ti occuperai di tua sorella?".

Paris Hilton aveva già raccontato a People che le sarebbe piaciuto diventare mamma anche di una bambina. La vita con Phoenix l'ha resa costantemente felice: "È emozionante vivere questa nuova fase della mia vita e avere questo piccolo angelo che illumina la mia giornata, ogni mattina. Il suo sorriso mi scioglie il cuore. È il mio migliore amico e sono ossessionata".

La famiglia con Carter Reum

L'ereditiera ha sposato Carter Reum nel novembre del 2021. Amico di lunga data della famiglia Hilton, è un imprenditore originario di Chicago. "È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo ritrovati", disse Paris a People poco dopo la nascita del loro primogenito. Poi, durante un'intervista dell'aprile 2022 al podcast di The Bellas, dichiarò: "Abbiamo parlato di bambini sin dall'inizio, sin dai primi due mesi in cui ci siamo visti per i primi appuntamenti romantici. Ci piacerebbe avere due gemelli, sarebbe fantastico. Ne vogliamo tre o quattro. Vorrei un gemello maschio e femmina, solo per avere entrambi. Ma qualunque cosa accada, andrà bene. Mi piacerebbe anche avere due gemelle perché amo l'idea di crescere due ragazze".