Paris Hilton e Carter Reum sono diventati genitori per la prima volta tramite madre surrogata Paris Hilton è diventata mamma, con suo marito Carter Reum ha accolto il loro primo figlio scrivendo: “Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato”, condividendo un’adorabile foto della mano del bambino appena nato avvolta intorno al suo pollice.

A cura di Redazione Spettacolo

Paris Hilton è diventata mamma, con suo marito Carter Reum ha accolto il loro primo figlio scrivendo: "Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato", condividendo un'adorabile foto della mano del bambino appena nato avvolta intorno al suo pollice.

L'ereditiera, 41 anni, aveva rivelato a People il mese scorso che dopo il matrimonio nel 2021, con l'imprenditore Carter Reum avevano tentato la fecondazione in vitro durante la pandemia: “È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori. Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino”. Oggi l'annuncio di una maternità surrogata di una fonte di E:T.: "Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore".

In merito ai trattamenti di fecondazione in vitro, Paris Hilton poco tempo fa aveva aggiunto: "La fecondazione in vitro è sempre un'esperienza, ma siamo così fortunati ad avere molti embrioni sani pronti e in attesa di far parte della nostra famiglia!". Lo scorso novembre invece si era espressa sulla tipologia di vita che ha sempre condotto e sul desiderio impellente di mettere al mondo un bambino: "Come tutti sanno, conduco una vita intensa, fatta di lavoro e viaggi frquenti, ma niente mi entusiasma di più che diventare mamma nel 2023".

Leggi anche Hilaria e Alec Baldwin genitori per la settima volta, è nata la piccola Ilaria Catalina

Paris e Carter si sono sposati nel novembre 2021. L'ereditiera ha parlato a lungo del desiderio di mettere su famiglia con Carter. Durante un'apparizione dell'aprile 2022 sul podcast di The Bellas, aveva dichiarato: “Abbiamo parlato di bambini sin dall'inizio, sin dai primi due mesi in cui ci siamo visti per i primi appuntamenti romantici. Ci piacerebbe avere due gemelli, sarebbe fantastico. Ne vogliamo tre o quattro". E poi ha concluso: “Vorrei un gemello maschio e femmina, solo per avere entrambi. Ma qualunque cosa accada, andrà bene. Mi piacerebbe anche avere due gemelle perché amo l'idea di crescere due ragazze".