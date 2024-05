Paola Caruso sola in video mentre scarta l’anello di fidanzamento: “Non voglio mostrare il mio compagno”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È una scena curiosa quella comparsa sul profilo Instagram di Paola Caruso poche ore fa. La Bonas di Avanti un altro ha pubblicato un filmato che ha ottime chance di diventare virale, considerato il contesto e quanto racconta. Si tratta, infatti, di quella che sembrerebbe essere una proposta di matrimonio, con anello di fidanzamento annesso, che l’influencer vive da sola filmandosi davanti allo specchio.

Il video postato da Paola Caruso su Instagram

Nel filmato pubblicato sul suo profilo, Caruso compare da sola davanti allo specchio. La location è il bagno di un lussuoso hotel di Milano. L’inquadratura realizzata con un cellulare mostra Paola mentre si posiziona a favore di telecamera con una busta con il logo di una gioielleria tra le mani. La donna balla felice, guarda verso la fotocamera e intanto apre la busta dalla quale compare un astuccio che si rivela contenere un anello, apparentemente uno smeraldo. Paola lo apre, appoggia le mani sulla bocca per contenere la sorpresa e, in contemporanea, parla con qualcuno che resta al di fuori dell’inquadratura.

Paola Caruso: “Volevo condividere questo momento della mia vita”, ma non svela l’identità del compagno

“Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso e, come un tornado, spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente….”, ha scritto l’influencer nella didascalia del filmato per poi rispondere alle domande dei follower, in particolare di quelli che hanno trovato surreale l’intera scena. “Non lo mostra in video perché non vuole rivelare chi è il fidanzato”, ha scritto un utente, ottenendo la conferma dell’interessata: “Esattamente. Mark Caltagirone? Più o meno”. Quando invece le hanno fatto notare quanto risultasse singolare riprendersi da sola in un momento del genere, la donna ha spiegato: “Che dovevo fare? Lui era troppo emozionato”.

