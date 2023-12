Nozze posticipate per Teresa Langella e Andrea Dal Corso, quale data hanno scelto e perchè Andrea Dal Corso e Teresa Langellla hanno deciso di posticipare di qualche mese la data del loro matrimonio, che non sarà più il prossimo maggio come aveva annunciato l’ex tronista a Fanpage.it. Ecco quale giorno hanno scelto.

A cura di Elisabetta Murina

Nozze posticipate per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. L'ex tronista di Uomini e Donne e volto di Temptation Island ha raccontato che il matrimonio con il compagno verrà celebrato in un'altra data: non sarà più nel mese di maggio, come aveva raccontato la futura sposa in un'intervista a Fanpage.it, ma alcuni mesi dopo. Ecco quando e perché.

Quando celebreranno le nozze Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Con alcune storie Instagram, la coppia ha fatto sapere che il loro grande giorno è stato rimandato: non sarà più a maggio, come inizialmente annunciato, ma a settembre. Nello specifico, la data scelta è il 14. Il motivo per cui il matrimonio è stato spostato di circa quattro mesi riguarda la disponibilità della location su cui i futuri sposi hanno messo gli occhi: "Andre ha voluto cambiare data (ride, ndr), poi vabbè è stato un pò difficile anche con la location, trovare una data in quel mese, quindi abbiamo sposato tutto al 14 settembre". L'ex tronista ha fatto sapere che hanno anche deciso, ufficialmente, in luogo in cui si celebrerà e festeggerà il tutto, senza però rivelarlo ancora: "Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata, già da un pò in realtà. Sono troppo elice, non vedo l'ora".

L'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia da circa tre anni e mezzo. Fu lei a sceglierlo alla fine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Lui, inizialmente, disse no ma poi tornò sui suoi passi. Insieme parteciparono anche a Temptation Islandper mettere alla prova il loro amore, che ad oggi è più forte che mai.

Lo scorso gennaio, poi, è arrivata la romantica proposta di matrimonio: durante un viaggio alla Seychelles, l'ex corteggiatore ha noleggiato un elicottero e ha fatto leggere a Teresa la scritta realizzata sulla sabbia di una piccola isoletta (Terry vuoi sposarmi?) Un'emozione incredibile per la ragazza che, in lacrime per l'emozione, ha subito detto sì. "Credevo avesse organizzato una sorpresa per il mio compleanno, poi quando iniziò a parlarmi vidi che era in ansia, ma prima di vedere la scritta in spiaggia non avevo capito nulla", ha raccontato a Fanpage.it la futura sposa a proposito di quel momento.