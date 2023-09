Teresa Langella a Fanpage: “Sposerò Andrea Del Corso a maggio, a Temptation Island lo notai subito” Teresa Langella a Fanpage.it ripercorre la sua carriera tra tv, radio e musica e racconta la storia d’amore con Andrea Dal Corso, conosciuto a Uomini e Donne. Il destino, stando al suo racconto, pare abbia voluto che la loro storia prendesse il volo: “Lo notai a Temptation Island, poi chiesero anche a lui il trono”.

Teresa Langella, volto televisivo che ha partecipato a Temptation Island e Uomini e Donne, dating show nel quale ha poi trovato l'amore, si racconta a tutto tondo a Fanpage.it. Appassionata di musica, coltiva la sua passione per il canto e lavora ogni giorno per aiutare il prossimo. Oggi è impegnata in un progetto che fornisce ai clienti aiuti alimentari e terapeutici mentre organizza il suo matrimonio da sogno con Andrea Dal Corso. Segnata da una brutta esperienza, è stata vittima di molestia da parte di un dottore e, dopo aver trovato il coraggio di denunciare, oggi cerca giustizia. "Non possiamo continuare a fare finta di nulla, bisogna parlarne. Con i giusti tempi, ma è bene denunciare".

Hai costruito la tua carriera tra tv, radio e musica. Da dove è iniziato tutto?

La passione per la musica è nata quando avevo circa 14 anni. La prima cosa che chiesi ai miei genitori fu il disco, fecero grandi sacrifici per accontentarmi. Realizzai le mie prime 15 canzoni, alcune autobiografiche, avevo l'arrangiatore, registravo. A una festa di paese mi esibì, cantai la Tarantella napoletana. Poi diventai insicura, ogni tanto tiro fuori un brano. A casa ho l'impianto, il microfono, ancora oggi canto.

Poi arrivarono le prime esperienze televisive con Uomini e Donne e Temptation Island.

Sono sempre stata ambiziosa, guardavo Uomini e Donne da casa e così decisi di fare un provino. Entrai come corteggiatrice, avevo 18 anni. Non andò bene e a distanza di tempo la redazione mi contattò per Temptation Island. Io credo nel destino e in quel periodo un mio zio che oggi purtroppo non c'è più guardava il programma. Lui ha sempre voluto che io conoscessi Maria De Filippi. E così è stato. Sono sempre stata convinta che mio zio mi ha aiutata, lui venne a mancare e mi chiamarono per Temptation, poi Maria mi diede il trono.

Che ricordi hai di Maria De Filippi?

Lei ti legge l'anima, la ringrazierò per sempre. Le sarò sempre grata, così come alla Mennoia. Arrivai lì come una ragazza di un paesino, ci ho creduto in quella esperienza.

Se dovessi scegliere un settore tra tv, radio e musica sul quale puntare, quale sceglieresti?

Mi emoziono quando ascolto musica. Sono sempre stata convinta che per riuscire a trasmettere qualcosa alla gente non devi avere chi sa quale voce. Se canti con l'anima alla gente arriva. Se dovessi scegliere, la musica è ciò che mi fa stare bene. Così come il ballo. L'idea del musical è quella che più mi piace.

Sei stata anche speaker di Radio 105.

Il provino per Radio 105 arrivò per caso. Cercavano una ragazza con le mie caratteristiche, così ci provai. Eravamo in tre e mi presero. C'era Lodovica Comello ma lei entrò in maternità. Non presi il suo posto perché poi, dopo, lei rientrò e continuammo il percorso insieme. È stata una delle esperienze più costruttive della mia vita. La radio è una scuola, gli insegnamenti che ti dà li porti con te per tutta la vita. L'esperienza è finita per tutti per un cambio di palinsesto, chiusero il programma. Le occasioni si presentano nella mia vita, mi impegno per farle diventare mie. Sono in continua evoluzione, amo crescere.

Tu e Andrea Dal Corso avete partecipato insieme come tentatori a Temptation Island nel 2018. Lo notasti già da lì?

Questa storia mette i brividi. Ad inizio Temptation Island al momento dello "scappucciamento" io incrociai lo sguardo di Andrea, ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più. Dopo il programma offrirono il trono ad entrambi. Lui però disse di no perché era impegnato, altrimenti ci saremmo trovati entrambi sul trono, vicini. A volte ci penso, credo sia tutto pazzesco. Quando arrivò il trono, Mara Fasone chiese di conoscerlo. Quando lo vidi in studio rimasi senza parole. Dissi che dal vivo non era così bello come in tv per attirare l'attenzione. Lui iniziò il percorso con Mara, a me piace farmi corteggiare, ma per sfida decisi di andare nel suo hotel. Ci incontrammo e parlammo per un'ora, già lì capii la nostra intesa. Durante il nostro percorso lo mettevo alla prova costantemente, non riuscivo a conoscerlo fino in fondo.

Poi arrivò il no alla scelta.

Io prima della scelta piangevo perché non riuscivo neanche a dire il suo nome. Oggi sono più forte, ma quell'episodio mi smuove sempre qualcosa dentro. Un po' me lo sentivo, ma decisi di rischiare. Dopo il no iniziò il mio incubo. Rimasi chiusa in hotel per una settimana, oltre a lavarmi, piangevo soltanto. Vissi quel no davvero male.

Come si fece perdonare?

Mi ha colpita quando inviò una lettera a mio padre, arrivò fuori al cancello di casa mia. Lì capii che non stava giocando, ho voluto credergli. Lui oggi, quando ne parliamo, mi dice che si sentì stretto in quella situazione. Lui ha un grande cuore, è buono, queste sono le cose di lui che mi hanno fatto perdere la testa. Ci compensiamo, mi ha reso una persona migliore, è il mio valore aggiunto.

La proposta di matrimonio sulla spiaggia resterà un ricordo incancellabile. Avevi già capito qualcosa o è stata una sorpresa?

Io non so come ha fatto, non avevo capito nulla. Credevo avesse organizzato una sorpresa per il mio compleanno, poi quando iniziò a parlarmi vidi che era in ansia, ma prima di vedere la scritta in spiaggia non avevo capito nulla. Lui ci pensò durante il Covid, scrisse un libro con una serie di frasi e dall'incrocio tra varie parole usciva scritto "Mi vuoi sposare?". Io credo tanto nel matrimonio, lui addirittura chiese la mia mano a mio padre perché sa che da noi abbiamo questa usanza.

Avete una data?

O la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera. Devo ancora confermare la location, anche in base a quella avrò la data certa. Sposarmi in Costiera è il mio sogno. Ora sto visitando altre location, Andrea se n'è andato e ora andrò in giro con i miei genitori. Mi ha detto "Tanto comunque scegli sempre tu" (ride, ndr).

Oggi in cosa sei impegnata?

Mi piace aiutare le persone, lavoro ad un programma che si chiama Body Hack. Con un team di esperti aiutiamo le persone con nutrizione, allenamento, terapia. Si svolge tutto su una piattaforma, ogni giorno lavoriamo per offrire il massimo ai clienti. Per ora focus su questo progetto, poi partecipo a tanti eventi, faccio tante collaborazioni.

Hai avuto il coraggio di affrontare temi sensibili. Hai raccontato di essere stata vittima di una molestia.

Io ho cercato di insabbiare tutto e andare avanti. Ero nelle mani di un dottore, non riuscivo a credere che fosse successo davvero. Sono andata avanti con una vergogna dentro incredibile, mi sentivo meno pesante a nascondere tutto. Temevo che pensassero cose brutte di me. Quando raccontai alla mia ex cognata cosa mi era successo, lei era incredula. In quelle situazioni mi sentivo impotente, mi vergognai anche di non aver capito in quel momento. Quando iniziai a parlarne, presi consapevolezza ed iniziai ad avere attacchi di panico, di ansia. Mi sono arrivati messaggi da tantissime donne vittime, molte avevano paura di esporsi, storie atroci. Quando ci ripenso non so come mi sento, ma tante persone si sono sentite meno sole e credo sia giusto parlarne. Non possiamo continuare a fare finta di nulla, bisogna parlarne. Con i giusti tempi, ma è bene denunciare.

Sei riuscita ad avere giustizia?

Quando sento i giudici mi dicono che sta andando avanti il processo. Hanno tantissime testimonianze, entro la fine di quest'anno si saprà l'esito. Confido nella legge, voglio crederci fino alla fine.