"Non permettere a nessuno di trattarti come spazzatura": è crisi tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez? Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, da circa due mesi genitori della piccola Cloe Marie, sarebbero in crisi. Una serie di Instagram stories pubblicate dall'influencer sembrerebbero alludere a un allontanamento in corso.

A cura di Stefania Rocco

La storia d’amore tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sembrerebbe essere entrata in crisi. A meno di due mesi dalla nascita della piccola Cloe Marie, la modella e influencer e il campione del Milan e della nazionale francese, si sarebbero allontanati. A lasciarlo intendere sono alcune storie Instagram pubblicate da Zoe, storie che sembrerebbero fare riferimento al possibile momento difficile in corso con il calciatore, padre dei suoi due figli.

La prima frase, già carica di significato, recitava: "O con amore o niente". Un monito forse, il desiderio di non essere considerati scontati. Ma è la seconda storia a sollevare gli interrogativi maggiori: "Non permettere mai a nessuno di trattarti come spazzatura, a chi dice di amarti/volerti bene", scritta su uno sfondo nero con un cuore "medicato" da un cerotto. Nessun nome, ovviamente. Ma il messaggio sembrerebbe essere chiaro.

Il 7 aprile scorso erano diventati genitori di Cloe Marie

Ma se le storie sono dedicate a Hernandez, che cosa può essere accaduto in appena due mesi? Il 7 aprile scorso, i due avevano dato il benvenuto a Cloe Marie, nata esattamente tre anni dopo il fratello maggiore, Theo Junior. Lo scatto in bianco e nero dall’ospedale, tenero e familiare, era stato accompagnato dalle parole di Zoe: “Mancavi davvero solo tu, ora davvero non mi manca niente”. Una frase che includeva, ovviamente, anche il compagno e il loro amore considerato perfetto, almeno in apparenza.

La prima crisi nel 2021

La coppia aveva già vissuto un momento di rottura nel 2021, salvo poi ritrovarsi. Da quel riavvicinamento era nato il loro primo figlio e, soprattutto, l’impressione che il legame si fosse rafforzato. Ma ora i segnali social fanno pensare a una nuova crepa, forse più profonda e arrivata in un momento inaspettato per la coppia di genitori. Nessuna conferma ufficiale, al momento. Né da parte di Zoe, né da parte del difensore rossonero.