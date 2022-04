Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori per la prima volta Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sono diventati genitori per la prima volta. Lo annuncia il calciatore del Milan con un post pubblicato su Instagram, in cui mostra un primo scatto in bianco e nero da neopapà.

A cura di Ilaria Costabile

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori. L'annuncio arriva sul profilo del calciatore che ha pubblicato un primo scatto del piccolo appena nato, menzionando ovviamente anche la sua compagna. Il 7 aprile 2022, quindi, la coppia inizia una nuova fase della propria vita, pronti ad affrontare tutto ciò che richiede la crescita di un bambino, che rappresenta il coronamento di un vero e proprio sogno d'amore.

L'annuncio su Instagram

"Ti amo figlio" scrive il giocatore del Milan, pubblicando una foto che mostra il nuovo arrivato in famiglia intento a stringere il le mani del suo papà. Tutto tace, invece, dal profilo della neomamma, che non ha ancora scritto nulla dopo la nascita del primogenito. Ma la modella e dj di Verona aveva già allertato i fan che a breve avrebbe dato alla luce il piccolo proprio in questi giorni, dal momento che ormai il suo periodo di gestazione era quasi giunto al termine. In queste settimane che hanno preceduto il parto, però, Zoe Cristifoli ha dimostrato di essere particolarmente tranquilla, pronta ad affrontare l'avventura di diventare mamma, dopo nove lunghi mesi.

La gravidanza dopo la crisi

Anche l'annuncio della gravidanza era arrivato ovviamente via social, tramite un post su Instagram, in cui era stata proprio Zoe a pubblicare l'iconico scatto con il futuro papà intento a baciare il pancino della futura mamma. La modella, nota alle cronache rosa anche per aver avuto in passato un'amicizia particolare con Fabrizio Corona, aveva scritto: "Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore. Non vediamo l'ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo viaggio che si chiama vita". La bella notizia arrivava dopo un periodo piuttosto turbolento, durante il quale i due erano stati lontani per un po', attraversando una crisi che poi si è rivelata essere passeggera.