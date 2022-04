L’ex corteggiatrice Marianna Acierno è diventata mamma, è nata la prima figlia Ginevra L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marianna Acierno ha partorito: lei ed il suo fidanzato Andrea sono diventati i genitori di Ginevra.

A cura di Gaia Martino

Marianna Acierno è stata la corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, ma il suo percorso con l'ex tronista non ebbe il risultato desiderato perché la scelta ricadde su Angela Caloisi. L'ex volto del dating show di Maria De Filippi dopo la delusione ha voltato subito pagina e a distanza di anni, adesso, è molto innamorata del compagno Andrea diventato nelle ultime ore papà della sua prima figlia, Ginevra. Ha annunciato la nascita attraverso il suo profilo Instagram.

L'annuncio della nascita

"Il resto non è ancora scritto" ha scritto in inglese la neo mamma, Marianna Acierno, che ha dato alla luce Ginevra, la prima figlia con il compagno Andrea. Aveva comunicato ai fan di essere in dolce attesa lo scorso settembre con un video in cui riprendeva l'ecografia e le immagini scattate con il fidanzato. "A Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore" aveva scritto, oggi i neo genitori possono finalmente stringere tra le braccia la loro bambina.

Cosa fa Marianna Acierno dopo Uomini e Donne

Marianna Acierno è un ex volto televisivo, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2017 ed è stata una delle protagoniste del trono di Paolo Crivellin che terminò con la scelta di Angela Caloisi. L'ex corteggiatrice aveva anche avuto una lunga storia d'amore con Fabio Ferrara, anche lui ex tronista ed ex di Ludovica Valli. Originaria di Caserta, in provincia di Napoli, vive a Milano. Dopo la delusione in tv, Marianna Acierno si è data da fare ed oggi è la fondatrice e Ceo di un brand Mon Cher Ami e presentatrice per QVC Italia, oltre ad essere un'influencer. Il suo fidanzato e papà della sua Ginevra si chiama Andrea e risulta un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo.