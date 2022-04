Antonio Mezzancella è diventato papà per la terza volta, l’annuncio di Serena Bortone Antonio Mezzancella, imitatore e vincitore di Tale e Quale Show nel 2018, è diventato padre per la terza volta, la prima con la compagna Georgia Manci. L’annuncio della nascita della piccola Aurora lo ha fatto Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno dell’11 aprile.

A cura di Elisabetta Murina

Antonio Mezzancella, imitatore e vincitore di Tale e Quale Show nel 2018, è diventato papà per la terza volta. L'annuncio della nascita della piccola Aurora, la prima figlia con la compagna Georgia Manci, è arrivato in apertura della puntata di lunedì 11 aprile di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. A farlo la conduttrice in persona, con tanto di fiocco rosa in studio e accompagnata dall'omaggio musicale di Memo Remigi.

Il racconto del parto

Appena presa la linea dopo il TG1, Serena Bortone ha scelto di aprire la puntata di lunedì 11 aprile di Oggi è un altro giorno con una lieta notizia: la nascita della figlia di Antonio Mezzancella e la compagna Georgia. È la prima che la coppia ha insieme, mentre per l'imitatore si tratta della terza volta come papà, dopo Chiara e Laura avute da una precedente relazione.

L'ex vincitore di Tale e Quale Show, già ospite del programma di Rai1 e chiamato a sostituire Memo Remigi quando è risultato positivo al Covid, ha poi raccontato il momento del parto della compagna: "Un parto molto lungo, dalle 6 del pomeriggio di sabato alla fine la bimba è nata alle 4.25 di domenica mattina". La neo mamma si è poi collegata in diretta mandando un dolce videomessaggio al compagno, mentre in studio Memo Remigi ha dedicato una canzone ai neo genitori.

La storia d'amore tra Antonio Mezzancella e Georgia Manci

Antonio Mezzancella si è fatto conoscere dal pubblico grazie a a Tale e Quale Show, dove ha conquistato la vittoria nel 2018 per merito delle sue doti da cantante e imitatore. Dopo una relazione finita nel 2105, che lo ha reso padre per due volte di Chiara e Laura, che oggi hanno rispettivamente 9 e 7 anni, l'imitatore si è avvicinato a Georgia Manci. I due vivono il loro legame in maniera piuttosto riservata, tanto che sui social non condividono molti aspetti dalla loro quotidianità e si sono conosciuti proprio dietro le quinte di Tale e Quale Show, dove lei ha lavorato come ballerina.