video suggerito

Mariavittoria Minghetti smentisce la crisi con Tommaso: “State tranquilli, nessuna rottura” Dopo le voci di una presunta crisi che li avrebbe colti dopo il Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha raccontato che con Tommaso Franchi procede tutto a gonfie vele. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati una delle coppie più amate della scorsa edizione del Grande Fratello, ma adesso Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi devono fare i conti con la vita di tutti i giorni, lontano dalle telecamere, ma soprattutto con una quotidianità diversa da quella che per sei mesi hanno vissuto a Cinecittà. I fan della coppia hanno ipotizzato che tra i due ci fosse aria di crisi dopo che avevano visto alcuni gesti social sospetti, a chiarire la situazione è stata la dottoressa romana.

La smentita della rottura

Contattata da PiùDonna, Mariavittoria ha raccontato cosa è accaduto tra lei e il 24enne toscano in questi ultimi giorni, ribadendo che tra loro c'è un sentimento molto forte:

Ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli. A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto. Chi ci conosce e ci ha visto sa che litighiamo e poi facciamo pace, ma di base c’è un grande amore, quindi mi sento di poter tranquillizzare tutti i fan e smentire voci di rotture che non ci sono.

I messaggi spiacevoli ricevuti sui social

Il campanello d'allarme da parte dei fan della coppia aveva iniziato a suonare quando alcuni di loro si erano resi conto del fatto che, in poco tempo, i gieffini avevano smesso di seguirsi sui social, per poi far ritornare tutto come prima. Ed è proprio su questo punto che si è soffermata la 31enne romana, mostrando anche un certo fastidio:

Io ci sto poco sui social perché lavorando ho poco tempo, però ricevere tante offese o tanto allarmismo per una cosa banale come quella accaduta ieri, dispiace. Ci sono tanti che mi scrivono messaggi brutti dandomi la colpa di una eventuale rottura, non conoscendo le motivazioni dietro i gesti, che magari significano tutt’altro e non indicano che ci siamo lasciati. Essere in mezzo a queste tempeste non è facile da gestire.

Alla fine, poi, ha aggiunto un'ulteriore considerazione dicendo: "Quello che voglio dire è che come eravamo in casa siamo anche fuori. Non è che siamo usciti e non ci sono più screzi, ma è la normalità, come succede in tutte le coppie".