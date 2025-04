Zoe Cristofoli e Theo Hernandez genitori bis, è nata la seconda figlia: le prime foto di famiglia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori per la seconda volta. Con una tenera foto pubblicata su Instagram, nella giornata del 7 aprile, il calciatore del Milan e la compagna hanno annunciato la nascita della seconda figlia, dopo l'arrivo del piccolo Theo Junior nel 2022. Lo scorso novembre avevano annunciato che sarebbe stata una femmina, organizzando una festa di gender reveal.

L'annuncio della nascita della seconda figlia

È con un tenero post pubblicato su Instagram che Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, dopo il piccolo Theo Junior nato nel 2022. "7/4/2025 Ti amo figlia", ha scritto il calciatore ad accompagnare alcune immagini di famiglia, che li mostrano per la prima volta in quattro, ancora in ospedale dopo il parto. La neo mamma e il compagno avevano svelato il sesso della piccola lo scorso novembre, quando avevano organizzato un gender reveal alla presenza di parenti e amici.

L'amore tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono una coppia dal 2020, prima che scoppiasse la pandemia. Un rapporto, il loro, non sempre sereno: hanno infatti superato una crisi prima di costruire una famiglia. Nel 2022 è nato il primo figlio, Theo Junior, che oggi ha 3 anni. Ora i due hanno allargato la famiglia accogliendo anche la secondogenita, una femminuccia, nata il 7 aprile. "Hai già conquistato tanti traguardi e ora ti auguriamo che i tuoi sogni ancora più grandi e profondi si possano realizzare. Sempre qui al tuo fianco se avrai bisogno di noi", aveva scritto la neo mamma in occasione del compleanno del compagno, mostrandogli tutta la sua vicinanza.