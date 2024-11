video suggerito

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli genitori bis: svelano il sesso del secondo figlio con il gender reveal party Theo Hernandez e Zoe Cristofoli allargano la famiglia: il calciatore del Milan e l’influencer con un video postato su Instagram hanno mostrato le immagini del gender reveal party organizzato per scoprire il sesso del secondo figlio in arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez diventeranno presto genitori bis: con un video condiviso su Instagram poche ore fa hanno svelato anche il sesso del bebé che nascerà tra pochi mesi. Nel 2022 è nato il loro primo figlio, Theo Junior: per lui, presto, arriverà una sorellina.

L'annuncio di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez: presto genitori di una femminuccia

"Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, IO PER PRIMA, chi ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario infatti si vede quasi svengo e ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute. Ti aspetto vita mia": con queste parole Zoe Cristofoli ha raccontato le emozioni provate prima di scoprire il sesso del bebè che porta in grembo. Al gender reveal party organizzato in giardino, il calciatore del Milan ha tirato un calcio a un piccolo pallone: per loro è esploso un fumogeno di colore rosa.

Il video è stato poi condiviso dal difensore rossonero: "Ti aspettiamo mia principessa", ha scritto.

La storia d'amore tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Insieme da prima che scoppiasse la pandemia Covid-19, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno superato una crisi passeggera prima di costruire la loro famiglia. Nel 2022 è nato il primo figlio, Theo Jr., e oggi sono pronti ad accogliere un nuovo figlio, una femminuccia, il cui nome non è stato ancora svelato. Lo scorso 6 ottobre, in occasione del compleanno del calciatore, l'influencer dedicò parole d'amore al compagno e papà dei suoi figli: "Auguri Papi. Ti si ama. Hai già conquistato tanti traguardi e ora ti auguriamo che i tuoi sogni ancora più grandi e profondi si possano realizzare. Sempre qui al tuo fianco se avrai bisogno di noi".