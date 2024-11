video suggerito

Fabrizio Corona e Sara Barbieri presto genitori, le foto con Nina Moric e Carlos: “Tutto ciò che ho saputo creare” In uno scatto condiviso sui social, Fabrizio Corona compare insieme alla compagna Sara Barbieri, all’ex moglie Nina Moric e al figlio Carlos. A corredo del post un messaggio per la famiglia: “La perfezione non esiste, ma siete tutto ciò che sono riuscito a creare”. Il re dei paparazzi diventerà presto papà per la seconda volta: “Adesso aspettiamo T. , al quale daremo solo amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri stanno per diventare genitori e il re dei paparazzi ha scelto di condividere la gioia per l'attesa con suo figlio Carlos e Nina Moric. In uno scatto condiviso sul profilo Instagram del re dei paparazzi, l'insolito gruppo siede a un tavolo, presumibilmente in attesa di ordinare. Nella didascalia un messaggio d'affetto verso la famiglia: "Tutto ciò che davvero ho saputo creare". Seguito da un pensiero nei confronti dell'ex moglie: "So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui".

Gli scatti a cena con Nina Moric e l'attuale compagna Sara Barbieri

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno più di 25 anni di differenza. Stanno insieme dal 2021 e qualche mese fa, in un'intervista esclusiva a Chi, hanno rivelato che da lì a poco sarebbero diventati genitori. Sono settimane di grande gioia, quindi, quelle che il re dei paparazzi e la compagna stanno vivendo. Una felicità che hanno voluto condividere anche con Carlos, il primo figlio di Corona, e l'ex moglie Nina Moric. Su Instagram una didascalia a corredo degli scatti in cui i quattro appaiono insieme: "Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare".

"Adesso aspettiamo T. , al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore". A conclusione, una richiesta verso gli utenti: "La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l'amore non si allarga come un maglione.. L'amore investe tutto, altrimenti e' solo un'illusione passeggera".

Fabrizio Corona e Sara Barbieri avranno un figlio

Mesi fa, a settimanale Chi Fabrizio Corona e Sara Barbieri avevano affidato la tenera notizia che sarebbero diventati genitori. L'ex re dei paparazzi ha svelato alla rivista che era da tempo che pensavano ad un figlio e poi hanno scoperto che il loro sogno si sarebbe realizzato. "Sogno che sia una bambina" aveva dichiarato. Ma alla fine avrà un maschietto che si chiamerà Jonny Maria Corona. Il parto dovrebbe avvenire proprio nel giorno di Natale.