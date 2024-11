video suggerito

Lazza è diventato papà, nato il primo figlio con la fidanzata Greta Orsingher: "Benvenuto Noah" Lazza e la fidanzata Greta Orsingher sono diventati genitori. Con una storia pubblicata su Instagram, il rapper ha annunciato la nascita del loro primo figlio, il piccolo Noah. La notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso maggio e, qualche settimana più tardi, il gender reveal aveva svelato il sesso del bebè.

A cura di Elisabetta Murina

Lazza è diventato papà. La fidanzata Greta Orsingher ha partorito il loro primo figlio, il piccolo Noah. L'annuncio con alcune storie pubblicate su Instagram. La notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso maggio e, qualche settimana più tardi, il gender reveal aveva svelato il sesso del bebè. I due sono una coppia da circa un anno.

L'annuncio della nascita del primo figlio

"Benvenuto all'erede. Welcome Noah", ha scritto Lazza su Instagram annunciando la nascita del primo figlio avuto con la fidanzata Greta Orsingher. Il piccolo è nato il 12 novembre alle ore 12.08. del pomeriggio. Per il momento i neo genitori non hanno ancora pubblicato nessuno scatto del bebè, ma fin dalla notizia della gravidanza si sono mostrati felici e impazienti di costruire una famiglia. Era stato lo stesso cantante a svelare il nome scelto per il figlio in occasione del concerto gratuito Locura- Opera n1, che ha tenuto a San Siro nella serata del 5 settembre.

L'amore per Greta Orsingher

Con alcune foto e video condivisi sui social, lo scorso maggio Lazza e Greta Orsingher avevano raccontato il gender reveal party organizzato per scoprire se il loro primo bebè sarebbe stato un maschio o una femmina. Dopo aver allestito una terrazza con palloncini rosa e azzurri, il cielo si è colorato di blu e ha svelato che il figlio della coppia sarà un maschio. Il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione e ad oggi non vede l'ora di diventare padre. La futura mamma si chiama Greta Orsingher e non è un volto nuovo al mondo della tv e alle pagine di gossip. In passato infatti ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna e avrebbe avuto anche un breve flirt estivo con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni. La storia con Lazza sarebbe iniziata a gennaio, anche se i due sarebbero usciti allo scoperto solo poco dopo Capodanno, quando hanno iniziato a pubblicare alcuni ‘indizi social' del tempo trascorso insieme, tra foto di cene, like e commenti alle foto.