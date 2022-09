Nicolas Cage è di nuovo padre, è nata August Francesca la figlia di Riko Shibata È nata August Francesca, la prima figlia in comune tra Nicolas Cage e la sua attuale e quinta moglie Riko Shibato. Si sono conosciuti in Giappone durante la pandemia e hanno presto realizzato il loro desiderio di famiglia. Cage, 58 anni, è già nonno di due nipotini.

A cura di Giulia Turco

Riko Shibato, la quinta moglie di Nicolas Cage, ha partorito. È nata August Francesca, la bambina che ha reso padre per la terza volta l’attore di Hollywood 58enne. Sposati dal febbraio 2021 con una cerimonia intima a Las Vegas, si erano conosciuti e innamorati in Giappone un anno prima.

Nicolas Cage è già nonno di due nipotini

Come informano i media statunitensi, la piccola August Francesca Coppola Cage è venuta al mondo il 7 settembre 2022, a Los Angeles. Una fonte vicina all’attore ha fatto sapere tramite People che la piccola così come la madre, per la quale si tratta della prima figlia, stanno entrambe bene. Nessuno scatto per la coppia che, sin dall’inizio riservatissima, preferisce stare lontana da social. D’altronde l’attore ha alle spalle anni di riflettori puntati sulla sua vita privata, considerando che ha attraversato altri due matrimoni e diverse relazioni. È padre di altri due figli, uno dei quali nato da una relazione con la modella Christina Fulton, lo ha già reso nonno di due nipotini, la prima volta ad appena 50 anni.

Chi è Riko Shibato la moglie di Nicolas Cage

Si tratta dell’ultima giovane donna che ha sposato l’attore hollywoodiano. La ventisettenne è persino più giovane del primo figlio di Cage, Weston, ma la differenza di età non ha impedito loro di innamorarsi perdutamente, anzi. Dopo essersi conosciuti in Giappone nel 2020 mentre Cage era alle prese con il set del film ‘Prisoners of the Ghostland', la coppia ha vissuto alcuni mesi a distanza per via della pandemia, per poi decidere ben presto di sposarsi. “È stata una cerimonia molto riservata e intima”, ha raccontato solo in seguito il portavoce dell'attore a proposito del matrimonio, “la data è stata scelta in onore del compleanno del defunto padre defunto dello sposo”. August Coppola, infatti, nacque il 16 febbraio 1934.