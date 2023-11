Nessuna crisi tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo: “Abbiamo litigato e chiarito, nulla di grave” Nessuna crisi in atto tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, ex protagonisti di Temptation Island prossimi alle nozze. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, il ragazzo ha fatto sapere: “Mi aveva bloccato ovunque per non essere contattata dopo un litigio…. nulla di grave, abbiamo chiarito”.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna crisi in atto tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Dopo le indiscrezioni dell'ultimo periodo, secondo le quali la loro relazione sarebbe finita a un passo dalle nozze, gli ex protagonisti di Temptation Island hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciarsi.

Giuseppe Ferrara smentisce la crisi con Gabriela Chieffo

È stato Giuseppe Ferrara, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, a far sapere che tra lui e Gabriela non è successo nulla di grave. "Perché dicono che non vi seguite e non state più insieme?", ha chiesto un follower al ragazzo. Lui ha risposto: "Perché Gabry è troppo impulsiva e mi aveva bloccato ovunque per non essere contattata dopo un litigio…. nulla di così grave ma lei è così, ovviamente sono andato a casa sua abbiamo chiarito, ma a chi non capita di litigare?". Giuseppe Ferrara ha quindi spiegato che la fidanzata aveva smesso di seguirlo sui social in seguito a una litigata, che però è stata chiarita subito dopo.

Quanto alla data del matrimonio, il prossimo 18 novembre andranno insieme a stabilire il grande giorno. La proposta di nozze è arrivata in diretta a Uomini e Donne a settembre, dopo l'estate e l'esperienza nel programma di Filippo Bisciglia.

Le indiscrezioni sulla presunta rottura

A far pensare che la relazione tra i due fosse finita sono state alcune frecciatine lanciate da Gabriela via Instagram. Dopo aver smesso di seguire il ragazzo sui social, tra le stories aveva scritto: "Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi”. Poco dopo aveva aggiunto: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso. Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita”.