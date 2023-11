Gabriela Chieffo prima e dopo la chirurgia scansa le critiche: “Ero Gargamella, ora sono rifatta” L’ex concorrente di Temptation Island nell’ultimo mese si è sottoposta ad alcuni ritocchi estetici ed ha presto attirato le critiche sui social. “Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri”, si sfoga. Intanto si rincorrono le voci di una crisi con il fidanzato Giuseppe Ferrara.

A cura di Giulia Turco

Gabriela Chieffo si mostra sui social dopo la chirurgia estetica. Un intervento che sul suo profilo social sembra aver fatto parecchio discutere, visto che sono comparsi numerosi commenti da parte dei suoi follower da parte di chi voluto dire la sua sui cambiamenti fisici dell’ex concorrente di Temptation Island. “Ma perché litigate sotto le mie foto?”, si sfoga lei intanto, che sorvola ogni critica.

Lo sfogo di Gabriela dopo la rinoplastica

A fine ottobre Gabriela è volata in Turchia accompagnata dal fidanzato Giusepe Ferrara per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. Come ha spiegato in seguito, la sua volontà era quella di rifarsi il seno, dopo aver perso parecchio peso negli ultimi anni, ma una volta arrivata in clinica avrebbe deciso di migliorare l’aspetto anche del naso e infine delle labbra, a quanto pare. Una scelta che ha aperto un dibattito tra i commenti in risposta ai suoi post sui social. Lei, però, mette a tacere ogni accusa e va dritta per la sua strada. “Prima ero Gargamella, ora sono rifatta”, si sfoga citando quale che sono state le critiche ricevute più spesso da parte dei suoi follower. “Ma la vera domanda è: mi è mai importato del parere altrui sulla mia vita? Mi sono mai fatta condizionare? Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri. Perché, ricordate, come fate sbagliate e avranno sempre da ridire”.

Voci di crisi con Giuseppe Ferrara

Non è passato inosservato che di recente Gabriela abbia smesso di seguire il fidanzato Giuseppe sui social. C’è chi ipotizza una rottura in corso e chi pensa possa non essere altro che il tentativo della coppia di attirare i riflettori del gossip. “Se temo che Gabriela mi lasci una volta rifatta? Non penso proprio, posso dormire non su cento ma su mille cuscini. Gabriela à la donna della mia vita e sicuramente non mi lascerà”, aveva fatto sapere lui qualche settimana prima. Dopo l’estate, Gabriela e Giuseppe sono stati ospiti a Uomini e Donne raccontando le nozze imminenti. Proprio nel parterre del dating show infatti Gabriela ha ricevuto la proposta di matrimonio.