Crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, sarebbe finita a un passo dal matrimonio L’inaspettata crisi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island. La giovane ha smesso di seguire il compagno sui social. E nelle sue storie ha scritto: “Non si smette mai di conoscere le persone”.

A cura di Stefania Rocco

Crisi inaspettata tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island. A un passo dalle nozze – la proposta di matrimonio era arrivata nello studio di Uomini e Donne – i due ex protagonisti del docu-reality di Canale5 di sarebbero lasciati. Sono diversi gli elementi che rafforzano la versione scendo la quale tra i due sarebbe finita. E, soprattutto, al momento non è arrivata alcuna smentita alle indiscrezioni sempre più numerose che si stanno succedendo sui social.

Gabriela Chieffo ha smesso di seguire Giuseppe Ferrara

Gabriela e Giuseppe sembravano stare vivendo un momento di grazia. Usciti da Temptation Island mano nella mano, avevano annunciato che si sarebbero sposati nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Di recente, Giuseppe aveva seguito la compagna nella decisione di rifarsi il seno e il naso, restandole accanto per tutta la durata della convalescenza. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato e Gabriela ja smesso di seguire Giuseppe su Instagram.

Gabriela Chieffo: “Non si smette mai di conoscere le persone”

A rafforzare le indiscrezioni secondo le quali la relazione tra i due sarebbe finita sono state le frecciatine lanciata dalla giovane via Instagram, Dopo avere unfollowato il compagno, Gabriela ha affidato alle sue Instagram stories i suoi pensieri. “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi”, ha scritto in un primo momento Chueffo. Parole alle quali, poco dopo, ha aggiunto una seconda frecciatina: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”. E ha concluso così: “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita”.