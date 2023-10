Gabriela Chieffo di Temptation Island vola in Turchia per sottoporsi ad un intervento chirurgico “Se temo che Gabriela mi lasci una volta rifatta? Non penso proprio”, racconta sui social il fidanzato Giuseppe Ferrara, al suo fianco durante la notte in ospedale ad Istanbul. ”Gabriela à la donna della mia vita e sicuramente non mi lascerà”.

A cura di Giulia Turco

Gabriela Chieffo ex concorrente di Temptation Island vola in Turchia per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. Al suo fianco non poteva mancare la presenza costante di Giuseppe Ferrara, il fidanzato con il quale è uscita insieme dopo il programma di Canale 5 e con il quale presto convolerà a nozze.

L’operazione a cui si è sottoposta Gabriela in Turchia

La coppia racconta sui social un viaggio ad Istanbul. Il motivo principale è che Gabriela in queste ore si è sottoposta ad un intervento. A rivelare nello specifico di che cosa si tratta è la consulente di chirurgia estetica Chiara Battola, alla quale la stessa Gabriela rimanda per ogni tipo di informazione sul suo intervento. Si tratta di mastoplastica additiva al seno, come rivelano le stories della specialista, che immortala Gabriela prima e dopo l’operazione in ospedale.

Al momento ancora sotto anestesia, l’ex protagonista di Temptation Island sta bene e, a quanto pare, l’intervento è andato per il meglio. Al suo fianco sempre presente il compagno Giuseppe Ferrara, che ha trascorso con lei la notte in ospedale. “Sono ancora in attesa e in ansia a mille, però andrà tutto bene”, raccontava ai follower qualche ora prima. “Se temo che Gabriela mi lasci una volta rifatta? Non penso proprio, posso dormire non su cento ma su mille cuscini. Gabriela à la donna della mia vita e sicuramente non mi lascerà”.

La perdita di peso e la trasformazione fisica

In una recente intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, l’ex protagonista dello show sui sentimenti aveva rivelato di aver vissuto una vera e propria trasformazione fisica nel corso degli anni. “A gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità sono riuscita a mettere un punto”, ha spiegato a proposito dei loro ripetuti tira e molla e delle crisi che hanno affrontato nel corso della loro storia, per via della mancanza di fiducia. Non è mai stato un mistero infatti che Gabriela ha subito importanti cambiamenti fisici negli ultimi anni. Sui social è stata lei stessa a pubblicare una carrellata di foto che la ritraevano prima e dopo, “per chi dice che sono sempre stata magra”.