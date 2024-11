Anticipazioni GF 4 novembre: Tommaso vola al Gran Hermano e un nuovo ingresso da Temptation Island

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Stasera, lunedì 4 novembre, il Grande Fratello torna con una nuova puntata. Alla conduzione sempre Alfonso Signorini con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme alla voce dei social Rebecca Staffelli. Tante le sorprese in programma con il nuovo appuntamento, a cominciare dall'arrivo di un nuovo concorrente e alla partenza per la Spagna di un altro. Ecco cosa succederà nella serata del 4 novembre, a partire dalle ore 21.30 su Canale5.

Le anticipazioni di stasera del GF

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello di questa sera, un nuovo concorrente a varcare la porta rossa del reality. Si tratta di Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. I due sono stati una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island e sicuramente nella Casa avranno modo di parlare del passato e di quanto accaduto nel loro rapporto, arrivato ormai al capolinea. Durante la serata ci sarà anche una sorpresa proveniente da un altro programma in partenza: Diletta Leotta sarà in studio al fianco di Alfonso Signorini. Da domani, martedì 5 novembre, sarà conduttrice de La Talpa in onda su Canale5 dopo diversi anni di stop, in una versione completamente rinnovata.

Una sorpresa per Shaila e la partenza di Tommaso Franchi

Non mancheranno poi alcune sorprese per i concorrenti del Grande Fratello. Dopo alcuni mesi di lontananza, Shaila Gatta potrà riabbracciare il papà e avere un momento di confronto con lui. Continueranno anche gli ‘scambi' con la Spagna: dopo Lorenzo e Shaila, questa volta sarà Tommaso Franchi a volare al Gran Hermano, dove rivedrà Maica Benedicto, la ragazza spagnola che aveva passato un breve periodo nella Casa di Cinecittà e con la quale sembrava essere nato del tenero. Sempre al GF, però, il ragazzo si è lasciato andare a tenerezze con la concorrente Mariavittoria. Cosa succederà al loro rapporto?