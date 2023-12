Morgan e le tre figlie per la prima volta insieme: “Sono il papà più felice del mondo” Il cantautore ha catturato in una foto un momento di felicità unico con le sue figlie: “Le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Facendo finta di sapere dove andare/sognò di festeggiare/le nozze di Natale". Chissà se a Morgan è venuta in mente la sua Canzone per Natale quest'anno mentre si è ritrovato a festeggiare per la prima volta le feste insieme alle sue tre figlie. Lui, su Instagram, non ha usato mezze parole: "Sono il papà più felice del mondo". Già, perché come ha spiegato, "le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme".

Le tre figlie di Morgan per la prima volta insieme

Morgan ha pubblicato su Instagram quel momento di felicità insieme alle tre figlie: c'era Anna Lou, la più grande, nata nel 2001 dalla relazione con Asia Argento e c'era anche Lara, nata nel 2012 dalla relazione con Jessica Mazzoli, cantante di cui Morgan è stato coach durante l'esperienza di X Factor. L'ultima arrivata in casa Castoldi è stata Maria Eco, classe 2020, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo, ultima compagna pubblica dell'artista.

Le relazioni sentimentali di Morgan

La notizia di Morgan insieme alle sue tre figlie per la prima volta colpisce perché l'artista ha avuto sempre una vita sentimentale complicata, per non dire turbolenta. Le vicende sono spesso finite in tribunale, o comunque in piazza tra talk show e giornali di gossip. Nel 2019, Jessica Mazzoli, madre di Lara, accusò l'ex compagno di essere un padre distante. Proprio lui replicò da Barbara D'Urso: "Mi ha incastrato, ma io amo Lara". Tra Morgan e Asia Argento sono sempre state scintille: "Non ho mai smesso di amarla", disse in un'intervista al Corriere della Sera. Anche in questo caso, ci sarebbero state questioni legali per il mancato mantenimento di Anna Lou culminate nel pignoramento della sua casa-studio di Monza. Attualmente, però, tutto sembra riflettere in un periodo di maggiore serenità per lui e per tutta la sua grande famiglia allargata.