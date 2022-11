Marco Bocci e Laura Chiatti allontanano la crisi, baci a bordo campo durante la partita del figlio Marco Bocci e Laura Chiatti si sono lasciati alle spalle le crisi dello scorso anno e appaiono più uniti che mai. Marito e moglie, innamorati come il primo giorno, fotografati mentre assistono a una partita del figlio tenendosi sempre per mano.

A cura di Stefania Rocco

È trascorso qualche mese dal momento in cui l’attrice Laura Chiatti, senza negare lo scossone vissuto dal suo matrimonio con Marco Bocci, aveva raccontato serena la fase di ritrovato equilibrio raggiunta dal suo rapporto di coppia. Una fase che prosegue e che, anzi, addirittura migliora. Lo dimostrano le foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi in un servizio in cui i due appaiono innamorati come il primo giorno, sebbene siano trascorsi 9 anni dal primo incontro. L’occasione è una partita di calcio del secondogenito Enea, partita per assistere alla quale Marco e Laura si tengono costantemente per mano. Per tutto il tempo.

Marco Bocci e Laura Chiatti assistono alla partita di Pablo tenendosi per mano.

La famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti

Colleghi di lavoro – sono entrambi due apprezzati attori – Bocchi e Chiatti hanno scelto di realizzare il proprio angolo di paradiso in Umbria, regione dalla quale vengono entrambi e nella quale si sono stabiliti quando hanno deciso di mettere su famiglia. Lontani da chiacchiericcio pettegolezzi e mondanità, gli attori sono riusciti a ritagliarsi uno spazio che fosse solo loro. E dei loro figli, naturalmente: Enea e Pablo, con i quali vivono in simbiosi (anche se i baci, almeno nel servizio di Chi, sono soprattutto per mamma Laura). Papà Marco, super presente al pari della moglie, resta un instancabile compagno di giochi e divertimento.

Marco Bocci e Laura Chiatti con il piccolo Enea, di quasi 8 anni

Il primo film di Laura Chiatti e Marco Bocci insieme

Bocci e Chiatti arrivano da un anno impegnativo che li ha visti lavorare insieme per la prima volta in assoluto. Nel 2023 uscirà il film La caccia, un progetto che vede Marco nei panni di regista e del quale Laura è l’attrice protagonista. Una prova complicata, cui i due si sono dedicati con cura e particolare dedizione ma stando attenti a lasciare fuori dalla porta di casa le difficoltà nate sul set. Un'altra prova di solidità che la coppia ha brillantemente superato.