Laura Chiatti: “Con Marco Bocci ci sono state turbolenze. Un tradimento? Lo perdonerei” “Abbiamo avuto delle discussioni è vero, ma non abbiamo mai pensato di lasciarci”, ammette Laura Chiatti fresca dei suoi 40 anni. In quanto ai tradimenti “non indago, non mi interessa. Non credo alla fedeltà fisica”.

A cura di Giulia Turco

Laura Chiatti ha compiuto 40 anni insieme alla sua splendida famiglia. È una tipa tosta, ma non nega di avere insicurezze e paure. Oggi ne ha sconfitte alcune, ne porta ancora con sé altre. “Ho lavorato su questi mostri interiori che, per un lungo periodo, mi hanno bloccata. Soffro di attacchi di panico”, racconta in un’intervista a Chi.

Laura Chiatti disposta a perdonare un tradimento

In piena ripartenza sul piano professionale, l'attrice racconta di aver imparato a gestire i suoi demoni che l'hanno portata a rifiutare tante proposte lavorative. I suoi 40 anni sono un traguardo per se stessa. Il settimanale l’ha intercettata alla festa organizzata insieme a tantissimi amici. Tra gli invitati c’è anche Francesco Arca, il suo ex compagno, ma il marito Marco Bocci non ha mostrato alcun segnale di gelosia, assicura l’attrice. “Francesco è diventato una sorta di fratello maggiore. Quando Marco è stato male lui, Irene e i loro bambini sono corsi qui, dandomi forza e coraggio”, racconta. Ad ogni modo sembra essere molto serena sul tema fedeltà e tradimenti. “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non m’interessa”. Poi ammette: “Sì, lo perdonerei”.

La verità sulla crisi con Marco Bocci

In quanto al suo matrimonio Laura Chiatti conferma quanto spifferato dal gossip, lei e Marco Bocci hanno vissuto un momento di crisi. "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa", racconta l'attrice a Chi. "Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza, dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile", racconta. Nonostante tutto però sono rimasti in piedi: