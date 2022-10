“Marco Bellavia ha rischiato di morire, ricoverato d’urgenza dopo una crisi”: parla la sua ex L’ex fidanzata di Marco Bellavia ha parlato di alcuni episodi che avrebbero caratterizzato il passato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: dalla crisi che lo portò a rischiare la vita al figlio che aspettavano insieme.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Marianna Bosis è tornata a parlare dell'ex fidanzato Marco Bellavia, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv. Nei giorni scorsi, la donna aveva accusato il concorrente del Grande Fratello Vip di avere "marciato" sull'attenzione mediatica ottenuta dopo che i suoi problemi psicologici si sono manifestati nella casa. In questa recente intervista, invece, ha riportato alla mente un periodo in cui, a suo dire, Bellavia avrebbe toccato il fondo:

Ho molto amato Marco Bellavia, sono stata la sua fidanzata dal 2016 al 2020, siamo stati una cosa sola. Complici. Innamorati. Poi il mio amore nei suoi confronti è andato scemando, ci siamo allontanati, ma non ci siamo mai persi di vista.

I problemi psicologici di Marco Bellavia, parla la ex fidanzata

Secondo quanto racconta Marianna Bosis, Marco Bellavia avrebbe toccato il fondo alcuni anni fa, quando – a seguito di una presunta crisi dovuta ai suoi problemi psicologici – si sarebbe reso necessario un ricovero d'urgenza. Dopo quell'episodio, tuttavia, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrava essersi ripreso. Ecco quanto ha raccontato la sua ex fidanzata:

Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico. È successo a Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio.

Marco Bellavia, Marianna Bosis e il figlio mai nato

Marianna Bosis, poi, ha aggiunto ulteriori dettagli riguardanti la sua relazione con Marco Bellavia. La donna ha sostenuto di essere rimasta incinta del conduttore, un anno dopo l'inizio della loro relazione, ma avrebbe deciso di non portare a termine la gravidanza. Bellavia sarebbe apparso turbato dalla sua scelta:

Ho preso una decisione che non mi ha perdonato. Sono rimasta incinta di Marco però in quel momento non ero convinta dei sentimenti che ci legavano e ho deciso di non portare a termine la gravidanza.

Marco Bellavia, la crisi e il lavoro per un sito per adulti

Quanto alla vita dell'uomo lontano dalla tv, Marianna Bosis ha sostenuto di avere "aiutato economicamente" Marco Bellavia, che "non ha mai navigato nell'oro". A suo dire, gli avrebbe trovato lavoro come social media manager di un'azienda automobilistica di cui lei era partner. Lo stipendio sarebbe stato di circa 2000 euro al mese. Poi, con l'arrivo della crisi, la collaborazione si sarebbe interrotta. Secondo quanto riporta GossipETv, Marco Bellavia avrebbe lavorato anche per un sito per adulti:

Contemporaneamente ha iniziato a collaborare con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni.

Bellavia al Grande Fratello Vip giovedì 20 ottobre

Secondo TvBlog, giovedì 20 ottobre, Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello Vip dove avrà un confronto con i suoi ex compagni di avventura. Non è detto che l'ex volto di Bim Bum Bam non decida di replicare anche alle dichiarazioni della sua ex fidanzata Marianna Bosis, che lo ha accusato di cavalcare l'onda e marciare sulla depressione.