L’ex moglie di Marco Bellavia: “È una persona sensibile, ha chiesto aiuto ma nessuno lo ha aiutato” L’ex moglie di Marco Bellavia Elena Travaglia rompe il silenzio e prende le difese del concorrente che ha lasciato la casa. “Persone in difficoltà vanno aiutate, non sotterrate. Grazie Antonella Fiordelisi, l’unica che gli ha dato un piccolo aiuto”.

A cura di Giulia Turco

Sull’uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip rompe il silenzio anche l’ex moglie Elena Travaglia, mamma di Filippo che ha appena 15 anni. La donna chiede rispetto per il ragazzo, che ha già espresso il suo sostegno al padre e non rinuncia a sottolineare la delusione per la brutta pagina di televisione andata in scena negli ultimi giorni. Per l'ex compagno emarginato dal gruppo per la sua depressione, non può che esprimere tutto il suo sostengo.

Elena Travaglia ringrazia Antonella Fiordelisi

“Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni”, scrive Elena Travaglia utilizzando i suoi profili social. “Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato”, continua utilizzando l’hashtag #vergogna. “A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”. Infine un ringraziamento va ad Antonella Fioredelisi, forse l’unica concorrente della casa ad aver dimostrato un minimo di empatia verso il dolore di Marco, cercando di sensibilizzare gli stessi coinquilini, con scarsi risultati. “Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…”.

Ciacci nel mirino del pubblico per la sua mancanza di sensibilità

Stando a quanto sta accadendo nelle ultime ore sui social, il concorrente più contestato è Giovanni Ciacci. Il pubblico si sta mostrando particolarmente infastidito da una certa incoerenza dell’opinionista, entrato nella casa con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia “fisica”, l’HIV, rivelandosi del tutto insensibile al tema della malattia mentale e anzi, ostracizzando fino all’ultimo Bellavia e i comportamenti causati dal suo disturbo. In particolare, è diventato virale il video di una conversazione, durante la quale Ciacci afferma che se Bellavia fosse stato sotto uso di psicofarmaci non sarebbe stato ammesso la reality. Sul tema è intervenuta anche Veronica Satti, concorrente del GF nel 2018, che ha preso le difese di Bellavia: