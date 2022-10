L’ex fidanzata di Bellavia: “La depressione? Ci sta marciando, dice che è l’ora di cavalcare l’onda” “Marco conosce perfettamente le dinamiche televisive”, accusa l’ex fidanzata Maryanna Bosis. “Sa che per attirare l’attenzione del pubblico serve una storia d’amore o impietosire con le proprie fragilità. Ha scelto il piano B. Sa benissimo giocarsi tutte le sue possibilità”.

A cura di Giulia Turco

Mentre al Grande Fratello Vip tiene ancora banco il caso Bellavia, l’ex compagna del conduttore Maryanna Bosis lancia accuse di sfruttamento mediatico. Secondo la donna, che ha avuto una relazione con Marco Bellavia durata dal 2016 al 2020, il reality di Signorini avrebbe sfruttato ampiamente la tematica della depressione accentuandone i termini, in modo che anche l’ex gieffino ne abbia potuto trarre vantaggio in termini d’immagine.

“Marco non ha mai accettato che la tv gli avesse chiuso la porta in faccia. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma non è più rientrato nel giro e questo lo ha sconvolto. Per questo per lui il GFVip è una grandissima rivincita e sa benissimo giocarsi tutte le sue possibilità”.

La storia con Pamela Prati sarebbe stata funzionale al suo successo

“Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto guardandolo in tv”, spiega Maryanna Bosis in un’intervista rilasciata a TuoMagazine.com. “Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto”. Secondo la donna, anche l’interesse per Pamela Prati non sarebbe altro che il frutto di un sapiente lavoro autoriale. “Non ho mai creduto al suo interesse per Pamela. La reputo una donna bellissima, ma a mio avviso non di suo gusto”, sostiene. “Chiariamoci, non sto dicendo che lui sia un bugiardo, ma posso dire a caratteri cubitali che Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere”.

Una strategia studiata per tornare ad avere i riflettori della tv puntati

Secondo l’ex compagna, che non avrebbe mai perso del tutto i contatti con lui, Bellavia avrebbe seguito ed assecondato le logiche del programma legati agli ascolti tv. “Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo e andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fan e fa parlare, l’altro è impietosire con le proprie fragilità”. Dunque, capendo che la storia con Pamela Prati non sarebbe potuta decollare, il concorrente avrebbe optato per il piano B: “Non in modo bello ha ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più”.

Cosa avrebbe detto Bellavia una volta fuori dalla casa

Agli occhi della donna Bellavia sarebbe un uomo certamente fragile, che ha a lungo progettato il suo rientro nel mondo della tv. “Sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che ormai la gente lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda”, racconta Maryanna. “Ha detto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno”, rivela la donna. “Non mi sembrano messaggi di uno che piange a terra nel corridoio”.