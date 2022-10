Paola Barale vicina all’ex Marco Bellavia: “Ha saputo trasmettergli il coraggio” Anche Paola Barale ha mostrato vicinanza e solidarietà al suo ex Marco Bellavia, vittima di episodi di bullismo al GF Vip che non gli hanno permesso di continuare il percorso nel reality. “Lei è stata meravigliosa con lui”, parla l’agente del conduttore.

A cura di Gaia Martino

Marco Bellavia seppure non sia più un concorrente del Grande Fratello VIP, continua ad essere uno dei protagonisti del reality. La sua uscita dalla Porta Rossa, avvenuta dopo aver manifestato apertamente i suoi problemi di depressione, ha scatenato l'opinione pubblica: il suo addio, spinto dagli atti di bullismo mossi nei suoi confronti, ha portato l'espulsione dal gioco di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci in seguito un televoto lampo. Domani potrebbe tornare a Cinecittà per un faccia a faccia con i VIP nel corso della puntata, intanto fuori dal programma ha trovato l'aiuto e il sostegno delle persone a lui care. Tra queste anche Paola Barale, sua ex compagna con la quale ha avuto una storia dal 1992 al 1995.

Il supporto di Paola Barale per Marco Bellavia

In seguito il suo abbandono dal programma, il conduttore volto storico di Bim Bum Bam è stato inondato di messaggi da parte di ex concorrenti e volti dello spettacolo. Anche Paola Barale è stata vicina al suo ex Marco Bellavia dopo aver appreso cosa è accaduto. Tony Toscano, agente dell'ex concorrente, ha raccontato a Novella2000 che il conduttore ha ricevuto molto sostegno da lei, attualmente in gara a Ballando con le stelle. "È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore" le sue parole. Gesto che avrà fatto certamente piacere: la coppia ha mantenuto uno splendido rapporto, entrambi conservano un bellissimo ricordo della loro storia.

La storia tra Paola Barale e Marco Bellavia

Riempirono pagine di gossip al tempo, Paola Barale e Marco Bellavia sono stati protagonisti di una storia d'amore durata dal 1992 al 1995. Dopo tre anni e una convivenza decisero di mettere un punto alla loro relazione, conservando però il bene che provavano l'uno per l'altra, che gli ha permesso di avere tutt'oggi un rapporto sereno.