Paola Barale: “La danza in comune con il mio ex Gianni Sperti? Per quello mi ammoscia” Non passa inosservata la battuta lanciata da Paola Barale all’ex marito Gianni Sperti. “Con il mio ex marito ho in comune la danza? Sarà per quello che mi ammoscia”, ha detto a Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

È arrivata durante la quinta puntata di Ballando con le stelle la battuta rivolta da Paola Barale all’indirizzo dell’ex marito Gianni Sperti. La conduttrice, tra i personaggi più interessanti di questa edizione dello show, si è esibita sul palco del programma del sabato sera di Rai1 immediatamente dopo il confronto tra la giurata Selvaggia Lucarelli e il concorrente Dario Cassini. Ma è riuscita a mantenere inalterato il ritmo, probabilmente anche lanciando l’attesa stoccata all’ex marito.

Fabio Canino: “Ti lega alla danza solo il tuo ex marito Gianni Sperti”

A dare il là alla battuta di Paola Barale a proposito del suo ex è stato Fabio Canino che ha commentato così la performance della conduttrice sul palco: “L’ho trovato moscio. Al momento, l’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni”. Fulminea la replica di Barale: “Ecco, sarà per quello che mi ammoscio”. Tra gli applausi e le risate del pubblico, ha aggiunto: “Con tutto il rispetto per Gianni ma sono passati tanti anni”.

Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: “

“Tu a me piaci proprio tanto. Ho quasi un’attrazione sessuale per te”, è stato invece il commento di Selvaggia Lucarelli cui Barale ha risposto stando al gioco: “Selvaggia, parliamone”. La giornalista, confermando di mantenere aspettative altissime nei confronti della sua partecipazione a Ballando, le ha invece indirizzato una battuta su Raz Degan: “Una che ha fatto capitolare Raz Degan, di cosa deve avere paura nella vita?”. Anche in questo caso, la risposta divertita di Barale è stata lesta: “Perché con Raz facevamo tutto tranne che ballare la rumba”. L'esibizione di Paola Barale nella quinta puntata di Ballando con le stelle si è conclusa con un punteggio 20 punti, uno tra i più bassi della serata. Sarà il pubblico con il televoto a pronunciare però l'ultima parola.