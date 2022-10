Nessuna crisi tra Buffon e Ilaria D’Amico, innamorati e complici durante una fuga d’amore Ancora una volta Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico rimandano al mittente le voci di una presunta crisi dopo 8 anni di amore. Il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti fotografato il portiere e la conduttrice durante una romantica passeggiata per Roma, tra baci, abbracci e sguardi complici.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Nessuna aria di crisi tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico. Ancora una volta la coppia smentisce le voci di crisi con baci e abbracci durante una fuga d'amore. Se già lo scorso giugno erano stati paparazzati dal settimanale Chi per le strade di Venezia, ora il portiere e la conduttrice sono stati beccati innamorati a Roma.

Buffon e Ilaria D'Amico innamorati a Roma

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia durante una romantica passeggiata per Roma. I due si tengono per mano mentre camminano, si baciano con passione e si abbracciano sorridenti. Insomma, tutti segnali di un amore che continua nella giusta direzione da ormai otto anni e non di certo in difficoltà. Da tempo sono inseguiti da voci contrastanti, come riporta anche Chi: "Chi li vuole in difficoltà e chi invece parla di nozze". Già a giugno Buffon e Ilaria D'Amico avevano rimandato al mittente le voci di una presunta crisi con una fuga d'amore a Venezia, una delle città più romantiche d'Italia, dove sempre Chi li aveva fotografati sempre più vicini uno all'altra, tra baci e abbracci.

Foto dal settimanale Chi

La storia d'amore tra Buffon e Ilaria D'Amico

Il portiere e la conduttrice sono ufficialmente una coppia dal 2014. All'epoca Buffon avrebbe tradito la modella Alena Seredova proprio per Ilaria D'Amico. Negli anni la loro relazione si è consolidata, anche se ancora non sono diventati ufficialmente marito e moglie e pare -almeno per il momento- non ci sia ancora l'intenzione di fare il grande passo. Oggi appaiono complici e innamorati, mettendo a tacere tutte quelle voci secondo le quali starebbero attraversando un momento difficile. Non sono una coppia molto social: sui rispettivi profili Instagram, infatti, sono poche le foto che li ritraggono insieme. Hanno due figli insieme, Leopoldo e Mattia, e altri tre avuti dalle precedenti relazioni, Davide Lee, Louis Thomas e Pietro.