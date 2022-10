Ilaria D’Amico su Totti e Blasi: “Non avrebbero voluto lasciarsi con questo livore e risentimento” Giovedì 27 ottobre, Ilaria D’Amico tornerà in tv con il programma Che c’è di nuovo, in onda su Rai2. La giornalista, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato di questa nuova avventura televisiva, poi si è espressa sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

A cura di Daniela Seclì

Ilaria D'Amico si prepara a tornare in tv. Giovedì 27 ottobre debutterà su Rai2 con il programma Che c'è di nuovo. La giornalista lascia il racconto del calcio e dello sport per parlare di attualità: "Vorrei raccontare questo mondo che sembra impazzito: con la guerra in Europa non capiamo se il nostro riferimento siano le super potenze, ci scopriamo più fragili. In casa nostra succede di tutto, arriva la prima volta una donna al governo, la destra vince. Verrebbe da dire: che c'è di nuovo? Tutto". E ha aggiunto:

Partiamo dal pregiudizio su Giorgia Meloni, ma bisogna essere onesti e va detto subito: questa è la sua grande opportunità. La guardo, è una madre come me, arrivi tardi e ti senti in colpa, vorresti fare tutto. Un po' le dovevano rompere le scatole perché non vedeva la figlia, no? Ma nessuno le rompeva a Berlusconi se non vedeva i figli.

La storia d'amore con Gigi Buffon

In queste ore, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono stati immortalati dal settimanale Chi, più innamorati che mai. Nell'intervista a Repubblica, ha spiegato: "Per me al secondo giro impari dagli errori del passato, il senso della stare insieme è supportarsi e non sopportarsi: stiamo bene insieme, è una cosa spontanea". E ha continuato: "Abbiamo una bella famiglia allargata, quattro figli maschi. La mia era fatta tutta da donne. Lui è un navigatore a vista, quando il mare è agitatissimo è una sicurezza: è solido. In questo periodo, in cui succedono tante cose nella nostra vita, anche scelte logistiche, mi rassicura: ‘Amore, questo è il programma che volevi fare, e lo fai'. Fantastico".

Totti – Blasi: il parere di Ilaria d'Amico

Ilaria D'Amico ha detto la sua sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La giornalista ritiene che, conoscendoli, non avrebbero voluto che il loro matrimonio si concludesse con risentimento: "Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l'opposto rispetto al risentimento che sta uscendo". E ha concluso: "Non mi sento di condannarli, provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori. E lo sei per sempre".