Cos’è successo in tribunale tra Totti e Ilary, le battute: “Per sicurezza non ho portato l’orologio” Il clima in tribunale era piuttosto leggero e non sono mancate battute fuori dall’aula. Gli stessi avvocati si sarebbero lasciati andare allo scherzo. Per ora il giudice si riserva di decidere se dar via ad un’istruttoria per valutare le versioni di Totti e Ilary.

Fine primo round per Francesco Totti e Ilary Blasi. Si è conclusa nella giornata di venerdì 14 ottobre la prima udienza in tribunale, nell’ambito della causa che la conduttrice romana ha intentato contro l’ex capitano per l’ormai noto “furto” reciproco di orologi, borse gioielli. Come riporta il Messaggero, la coppia non si è presentata in udienza, mandando solo i legali in tribunale in loro rappresentanza.

Cos'è finita in tribunale tra Totti e Ilary

Il quotidiano romano racconta che gli avvocati di Totti e Ilary, ben 7 in totale, si sono presentati davanti al giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Frettoni. Al termine dell’udienza, durata poco più di un’ora, il giudice si è riservato di decidere se mantenere come unica causa le pretese di Totti e Ilary, o se procedere con due giudizi distinti. Potrebbe inoltre dar via ad un’istruttoria per valutare in maniera più approfondita le versioni dei due ex coniugi ed eventuali testimonianze. Per ora, non è stata stabilita la data della prossima udienza.

Ironia fuori dall’aula del tribunale sul caso Totti

Secondo il Messaggero, il clima in tribunale era tutto sommato piuttosto leggero e non sono mancate battute e ironie fuori dall’aula. Alcune cancellerie si sarebbero presentate incuriosite dalla vicenda: “Volevo vedere se c’era Ilary e se sarebbe venuta scalza”. Anche il team stesso di avvocati delle due parti si sarebbe lasciato andare allo scherzo, soprattutto sulla questione dei Rolex: “Io per sicurezza il mio non l’ho portato”, avrebbe scherzato uno dei legali. Fuori dal tribunale poi sarebbero apparsi diversi tifosi giallorossi, cercando Totti: “Ma c’è? Si è visto? Sto qua apposta”.

Perché Totti e Ilary sono finiti in tribunale

La coppia non ha trovato un accordo sui termini della separazione e, per questo motivo, si troverà a discuterne in tribunale, la prima sentenza è fissata per febbraio 2023. La causa intentata da Ilary invece, quella della quale si è discusso in aula il 14 ottobre, riguarda il “Rolex Gate”. La conduttrice ha presentato ricorso contro l’ex marito con l’obiettivo di riavere indietro circa un centinaio di scarpe firmate, le borse Gucci, Hermes, Chanel, oltre a diversi gioielli, che Totti le avrebbe sottratto “per ripicca”, dopo che lei gli avrebbe portato via i preziosi orologi. L’x capitano si è costituito in giudizio, opponendo una domanda ricovenzionale in cui chiede che gli vengano restituiti gli orologi.