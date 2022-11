Marco Bellavia accusato di molestie da Gegia e Cristina Quaranta: “Ma se sono le meno belle?” L’ex conduttore di Bim Bum Bam riaccende il fuoco della polemica commentando le parole di Gegia e Cristina Quaranta nel salottino di “Casa Chi”.

Marco Bellavia, dopo il grande clamore per quanto accaduto al Grande Fratello Vip, ha ricevuto una vera e propria contro-offensiva. In particolare, sono piovute le accuse da parte di due inquiline della casa, che fanno riferimento a presunte "molestie". Da questo punto di vista, la lettura da parte delle accusatrici di Marco Bellavia giustificherebbe gli attacchi di bullismo. Parliamo di Cristina Quaranta e di Gegia. La prima, sulle pagine di Chi, ha fatto allusione ad atteggiamenti "non idonei" mentre Gegia, da par suo, è stata più diretta: "Lui voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce". Marco Bellavia ha potuto rispondere alle accuse nel consueto approfondimento di Signorini, "Casa Chi".

La replica di Marco Bellavia

Marco Bellavia, assente al GfVip ma ospite di "Casa Chi", ha deciso di rispondere alle accuse e di smontarle in un modo abbastanza inconsueto. Dalle sue parole, in effetti, si potrebbe tirare fuori altra polemica in riferimento al modo di trattare il sesso femminile. Ma andiamo per gradi. Queste le parole di Marco Bellavia:

Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere.

Marco Bellavia si è arrampicato sugli specchi

Queste dichiarazioni che stridono un po' e che suonano come un arrampicarsi sugli specchi. Ma Bellavia ha proseguito:

Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra. Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino.

Di recente, c'era stata la polemica innescata poi dall'agente di Marco Bellavia che aveva detto che il suo assistito fosse assente perché non invitato. È stato smentito tutto poi da Alfonso Signorini, la stessa presenza di Bellavia a "Casa Chi" ha dimostrato che l'ex conduttore di Bim Bum Bam gravita ancora nell'orbita Gf.