“Marco Bellavia ha il diritto di stare in studio al GF Vip”: arriva la replica di Alfonso Signorini Una spettatrice del Grande Fratello Vip ha chiesto conto ad Alfonso Signorini dell’assenza di Marco Bellavia in studio, durante le puntate del reality. Ecco cosa ha replicato il conduttore.

Agli attenti spettatori del Grande Fratello Vip, non è sfuggita l’assenza di Marco Bellavia nel parterre dei “fuoriusciti”. Da quando il concorrente ha deciso di lasciare la casa per prendersi cura di sé e superare un momento di fragilità, è comparso in diretta una sola volta, per avere un confronto con gli ex compagni di avventura. Poi, di lui nessuna traccia. Alfonso Signorini ha replicato a chi gli ha chiesto quando Bellavia tornerà in studio.

Marco Bellavia assente al Grande Fratello Vip

Gli spettatori del Grande Fratello Vip si sono affezionati a Marco Bellavia e lo hanno sostenuto quando, durante il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha fatto i conti con un crollo che lui ha attribuito allo scarso riposo. Non vedendolo in studio dopo l'uscita dalla casa, si sono chiesti le motivazioni dell'apparente esclusione dal programma. Una lettrice di Chi, ha rotto gli indugi e ha scritto direttamente ad Alfonso Signorini:

Caro Alfonsino, ti adoro perché porti un po’ di cultura (che non vuol dire libri) attraverso tutto quello che fai… perché non reinserire tra gli ex vip Marco Bellavia? Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma. Ciaone, Nonna.

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non ha esitato a replicare. Ha spiegato alla sua lettrice che Marco Bellavia rientrerà in studio e potrà seguire il programma in diretta insieme agli altri concorrenti: “Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GfVip. Un caro saluto!”.

“Rientrerà in studio appena possibile” ha assicurato dunque il conduttore. Nei giorni scorsi, però, l’agente dell’ex volto di Bim Bum Bam ha fatto sapere sui social, che Marco Bellavia non sarebbe più stato invitato nel programma. Le sue parole, affidate al suo profilo Instagram e poi cancellate sono state: