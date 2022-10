Il manager di Marco Bellavia: “Non è in studio al Gf Vip perché non lo invitano”, poi cancella tutto Tony Toscano, manager di Marco Bellavia, rivela su Instagram che l’assenza di Marco Bellavia nello studio del gf Vip sarebbe da attribuire al mancato invito della produzione. Poi, però, cancella tutto.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perché Marco Bellavia non partecipa alle dirette del Grande Fratello Vip dallo studio? Se lo chiedono, e lo chiedono al diritto interessato, i suoi fan. “Non dipende da noi”, aveva fatto sapere il suo manager Tony Toscano in un primo momento senza aggiungere ulteriori dettagli. Qualche ora fa, però, l’uomo è entrato nello specifico e ha lasciato intendere salvo poi fare marcia indietro, che l’assenza di Marco sarebbe da attribuire al mancato invito della produzione.

Il post, poi modificato, dell’agente di Marco Bellavia

“Buongiorno Italia, buon Venerdì il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al GF VIP (perché non ci invitano) sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”, aveva scritto in un primo momento Toscano su Instagram. Il post, che non lasciava spazio a interpretazioni, è stato successivamente modificato eliminando la parte relativa al mancato invito ed è diventato “Buongiorno Italia, buon Venerdì il mio caro artista Marco Bellavia anche se non era in studio al GF VIP, sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”.

Il post dell’agente di Marco Bellavia, poi modificato

Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello Vip

È stato Marco Bellavia a decidere di lasciare il Gf Vip dopo essere stato, involontariamente, la miccia di un caso mediatico che si è abbattuto sul programma condotto da Alfonso Signorini e che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’uscita prematura dalla Casa di Giovanni Ciacci. Marco è stato isolato e deriso dai suoi compagni di gioco per avere mostrato le sue fragilità nella Casa, nonostante le telecamere. Il pubblico ne ha fatto il simbolo di questa edizione, regalandogli un’ondata di affetto senza precedenti. Il Gf ha affrontato la questione senza concedere sconti a quei concorrenti che avevano dimostrato minore sensibilità nei confronti di Bellavia. A qualche settimana dalla sua uscita dalla Casa, a Marco è stata data la possibilità di collegarsi con i suoi ex coinquilini ai quali ha finalmente esternato il suo malessere.