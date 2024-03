Maddalena Corvaglia e i motivi della lite con Elisabetta Canalis: “Gli uomini non c’entrano” Maddalena Corvaglia è tornata a parlare del litigio con Elisabetta Canalis, che ha interrotto il loro rapporto di amicizia anni fa. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha fatto un pò di chiarezza riguardo ai motivi: “Non c’entrano gli uomini, su questo tema ho letto di tutto”. Le vere ragioni al momento non sono note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maddalena Corvaglia non vuole sentire parlare di Elisabetta Canalis. In passato grandi amiche, le due ex veline di Striscia la Notizia avevano interrotto ogni rapporto per via di una litigata, di cui ancora oggi non sono chiari i motivi. "È stato qualcosa di troppo grave", aveva dichiarato Corvaglia a riguardo, senza però entrare nei dettagli. In un'intervista a Il Messaggero, nella quale ha parlato anche della separazione da Steve Burns, ha provato a fare chiarezza.

Maddalena Corvaglia fa chiarezza sulla lite con Elisabetta Canalis

"Non voglio parlare di lei", ha esordito Corvaglia rispondendo alla domanda riguardo Elisabetta Canalis. Poi l'ex velina bionda, ora concorrente di Pechino Express, ha voluto fare un pò di chiarezza: il motivo del litigio non riguarda nessun uomo, contrariamente alle numerose versioni della storia che negli anni hanno fatto il giro del web. "Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera", ha chiarito Corvaglia. Pare quindi che le due amiche non abbiano litigato a causa di un uomo, ma comunque per Corvaglia è stato qualcosa di grave, che non le ha permesso di andare oltre e recuperare il rapporto, nonostante il passare degli anni.

Cosa è successo tra Corvaglia e Canalis: la lite e il presunto riavvicinamento

In coppia a Striscia La Notizia come veline, Corvaglia e Canalis sono state legate da uno stretto rapporto di amicizia. Poi un litigio le ha portate a prendere strade diverse e ad allontanarsi, senza più vedersi né sentirsi. Nessuna delle due, però, è mai entrata nei dettagli dell'accaduto. "Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza", aveva confessato Corvaglia in una passata intervista al Corriere della Sera, lasciando intendere che fosse qualcosa di molto grave. Canalis invece non si era mai sbilanciata sull'argomento, anche se di recente aveva postato su Instagram una loro foto insieme, riaccendendo le speranze di un riavvicinamento.