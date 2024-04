Elisabetta Canalis ha adottato il cagnolino Charlie: “Abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia” Elisabetta Canalis ha adottato Charlie, un cagnolino che dieci giorni fa era stato abbandonato in un canile: “Abbiamo aggiunto un posto a tavola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis ha annunciato su Instagram una preziosa aggiunta alla sua famiglia. La showgirl ha adottato il cagnolino Charlie, che a dieci anni è stato abbandonato in un canile. La quarantacinquenne lo ha portato a casa con sé. Così, ora Charlie ha una famiglia che si prende cura di lui e due nuovi amici, i cagnolini Nello e Megan: "Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance".

Elisabetta Canalis ha adottato il cagnolino Charlie

"Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan!": così ha esordito su Instagram Elisabetta Canalis. La showgirl ha pubblicato sui social un video che la ritrae mentre va a prendere il cucciolo al canile, poi il tragitto verso casa, il primo incontro con gli altri due cagnolini, le visite e il bagnetto. Infine, l'abbraccio di Skyler Eva, la figlia che Elisabetta Canalis ha avuto dall'ex marito Brian Perri.

La showgirl: "Abbiamo aggiunto un posto a tavola"

Elisabetta Canalis, su Instagram, ha spiegato che l'indecisione se adottare Charlie o meno è durata pochissimo. Poi, ha deciso di aggiungere un posto a tavola e dargli l'amore di una famiglia:

Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto.

Quindi ha ringraziato i volontari e tutte le persone che ogni giorno lavorano nei canili e dedicano il loro tempo a cuccioli sfortunati, vittime di abbandono e a volte di violenza. Ritiene che coloro che si occupano di questi amici a quattro zampe siano degli angeli.