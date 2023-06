Elisabetta Canalis in una foto con Maddalena Corvaglia: potrebbero essersi riavvicinate dopo la lite Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbero essersi riavvicinate. A suggerirlo è una foto postata su Instagram dall’ex velina mora di Striscia la notizia. Le due donne, grandi amiche per anni, si sono allontanate da tempo a causa di un litigio.

A cura di Stefania Rocco

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia potrebbero essersi riavvicinate. Lo dimostra una foto postata su Instagram dall’ex velina mora di Striscia la notizia. Elisabetta ha condiviso uno scatto, risalente a diversi anni fa, nel quale compare insieme a quella che per anni è stata una tra le sue più care amiche. È un primo segnale di disgelo tra le due donne. Dopo anni di silenzio social, il gesto di Elisabetta sembra quasi manifestare la volontà di tendere una mano a Maddalena. Forse, nella speranza di recuperare il loro rapporto dal punto in cui, qualche anno fa, si è interrotto.

La Instagram story di Elisabetta Canalis

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono allontanate a causa di un litigio le cui ragioni nessuna delle due ha mai voluto chiarire. Era stata Maddalena, di recente, a raccontare in un’intervista le ragioni della loro lite. Non è entrata nel merito della vicenda, svelandone in particolari, ma aveva lasciato intendere che quanto accaduto con Elisabetta fosse serio al punto da averla spinta a interrompere il loro legame:

Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti.

Maddalena Corvaglia: “Mi dispiace per ciò che sta attraversando Elisabetta”

Sempre al Corriere della Sera, Maddalena aveva chiarito di non volere svelare i dettagli del loro allontanamento. Ne aveva però approfittato per esprimere pubblicamente la propria vicinanza a Elisabetta per il momento di vita privato difficile che stava attraversando, segnato soprattutto dalla separazione dal marito Brian Perri: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. Quindi che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza”.