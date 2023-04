Maddalena Corvaglia e l’addio a Elisabetta Canalis: “Inutile accanirsi a prolungare un affetto” Maddalena Corvaglia torna a parlare del legame finito con Elisabetta Canalis, alla quale è stata legata per anni da una profonda amicizia cominciata sul bancone di Striscia la notizia.

A cura di Stefania Rocco

Si sono allontanate ormai da anni Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis ed è probabile che, almeno al momento, nessuna delle due intenda recuperare quel legame. Sebbene abbia significato tantissimo, per entrambe. A parlarne è l’0ex velina bionda di Striscia la notizia che, in un’intervista al settimanale Oggi, parla di quel rapporto senza nascondere la rassegnazione.

Maddalena Corvaglia: “Con Elisabetta non abbiamo mai litigato”

Quanto emerge dalle dichiarazioni di Maddalena è soprattutto un aspetto: con Elisabetta non ci sarebbe stata alcuna lite, nessuna causa scatenante che possa spiegare come mai un rapporto durato quasi 20 anni si sia improvvisamente interrotto. “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”, ha dichiarato Corvaglia, specificando che a tenerle legate resteranno i bei ricordi che entrambe custodiscono. Ma che, è ormai evidente, non hanno spazio nel presente di nessuna delle due.

Maddalena Corvaglia a Palma de Maiorca: “Cercavo un altro stile di vita”

Nel frattempo, Maddalena ha lasciato l’Italia. Si è trasferita a Palma de Maiorca insieme alla figlia Jamie Carlyn, nata dal matrimonio finito con Stef Burns. “Non sono fuggita dall’Italia, è il mio Paese e lo amo profondamente. Una scelta meditata a lungo e che ha come scopo quello di perseguire uno stile di vita più semplice e autentico", ha dichiarato a proposito della sua nuova vita alle Baleari. Elisabetta, invece, è tornata in Italia dopo la separazione dal marito Brian Perri, chirurgo statunitense. Nemmeno nel periodo che le ha viste tornare entrambe nel loro paese le due si sono pubblicamente incrociate.