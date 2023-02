Maddalena Corvaglia: “Con Elisabetta Canalis l’amicizia è finita, si è rotta la fiducia” Ospite di Verissimo, Maddalena Corvaglia è tornata a parlare dell’amicizia finita con Elisabetta Canalis e del matrimonio naufragato con Stef Burns: “Oggi non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”.

Maddalena Corvaglia è tra gli ospiti della puntata di Verissimo, in onda sabato 4 febbraio. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha parlato sia del matrimonio finito con Stef Burns, che dell'amicizia ormai conclusa con Elisabetta Canalis. E quanto alla sua situazione sentimentale ha dichiarato: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”.

Maddalena Corvaglia e l'amicizia finita con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state unite per anni da una grande amicizia, nata ai tempi in cui erano entrambe veline di Striscia la Notizia. Questo rapporto, che sembrava destinato a fiorire ulteriormente in progetti imprenditoriali comuni, in realtà si è ormai interrotto da tempo. Maddalena Corvaglia ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.

Il matrimonio naufragato con Stef Burns: in che rapporti sono oggi

Nel 2011, Maddalena Corvaglia ha sposato Stef Burns e nello stesso anno è diventata mamma della piccola Jamie. Nel 2017, la coppia ha annunciato la separazione. A riguardo, la quarantatreenne ha dichiarato: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. Quanto al divorzio dal chitarrista, ha affrontato le pratiche negli Stati Uniti: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”. Oggi, Maddalena Corvaglia e il suo ex marito, hanno un rapporto sereno: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia, rimaniamo una famiglia”.