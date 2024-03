Pechino Express 2024, quarta puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata La puntata di Pechino Express 2024 ieri, giovedì 28 marzo, si è conclusa con la vittoria delle Amiche. Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia chiamate a fare un nome, hanno mandato a rischio eliminazione I Brillanti. Ecco cosa è successo nella quarta tappa del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La quarta puntata di Pechino Express 2024 in onda giovedì 28 marzo 2024, in prima serata su Sky Uno, ha visto per la prima volta Le Amiche sul podio. Il gruppo formato da Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia ha vinto la quarta tappa del programma che ha visto tutti i concorrenti correre per ben 454 km, da Lao Cai a Dien Ben Phu, in Vietnam. Le Amiche hanno fatto un nome da mandare a rischio eliminazione e sono riuscite ad eliminare un team da tutti considerato forte.

Chi è stato eliminato nella quarta puntata di Pechino Express

Ieri sera, giovedì 28 marzo, la quarta puntata di Pechino Express ha visto l'eliminazione (a sorpresa) dei Brillanti, la coppia formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Amati dal pubblico e considerati forti nel gioco, sono stati "nominati" dalle Amiche, vincitrici della tappa. Finiti a rischio insieme ai Giganti non sono ‘sopravvissuti' alla busta nera svelata da Costantino Della Gherardesca a fine puntata.

"Sono tutte coppie forti. Nancy ha avuto modo di dimostrarci che è bravissima e ora è stanca. Spero non esca nessuno, ma lei uscirebbe da campionessa perché ha dato tanto, Francesca no" ha spiegato Maddalena Corvaglia riguardo la scelta di nominare i Brillanti. Il commento di Nancy Brilli sulla vicenda è arrivato su Instagram, al post condiviso dal programma: "È un gioco, essere eliminati va messo in preventivo. La motivazione è quella che è, si vede che di meglio non è venuta. Buona gara e buon divertimento a tutti!".

Cosa è successo nella quarta puntata di Pechino Express

La puntata di Pechino Express andata in onda ieri ha visto diversi scontri, tra gruppi e tra concorrenti. Un litigio tra le Italia Argentina e le Ballerine ha intrattenuto i telespettatori, così come quello tra Artem e Antonio Orefice del team Fratm. Fabio Caressa si è infuriato con le Amiche contro le quali ha chiesto un provvedimento: a farlo infuriare la loro fretta di superarli in auto, mettendo a rischio la loro corsa.